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РИА Новости
Культура

Покрасу Лампасу предложили создать арт-объект в городе Сланцы

03:51 27.08.2019
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© Фото : WWF России — Всемирный фонд дикой природыЛампас Покрас
Лампас Покрас
© Фото : WWF России — Всемирный фонд дикой природы
Лампас Покрас . Архивное фото
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Депутат заксобрания Ленинградской области Владимир Петров предложил стрит-арт-художнику Покрасу Лампасу (Арсений Пыженков) создать арт-объект в городе Сланцы под Петербургом.
Покрас Лампас 8 июля завершил создание "Супрематического креста" на площади в Екатеринбурге, но 19 июля дорожные рабочие стали заливать граффити гудроном. Мэрия заявила, что виновные будут наказаны, губернатор назвал ситуацию возмутительной. Сам Покрас Лампас сообщил РИА Новости, что восстановит работу. Он должен был прибыть в Екатеринбург в понедельник, но в воскресенье верующие активисты вышли с протестом. В итоге из работы решили убрать крест.
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"С сожалением узнал о том, что итогом дискуссии о судьбе арт-объекта в Екатеринбурге стало решение о его частичном уничтожении. Между тем на территории моего избирательного округа в городе Сланцы Ленинградской области наблюдается явный дефицит интересных и актуальных памятников современного искусства", - говорится в письме депутата Покрасу Лампасу (текст есть в распоряжении РИА Новости).
Петров пишет, что на фоне ситуации в Екатеринбурге к нему обратились представители молодежи с просьбой провести в Сланцах фестиваль стрит-арта.
"Наш город, без преувеличения, является памятником индустриальной эпохи со множеством объектов и строений, где современное графическое искусство смотрелось бы уместно. В данной связи прошу вас посетить наш город и создать здесь новый объект в вашем стиле - он станет новым туристическим символом города и полюбится коренным жителям Сланцев", - обратился депутат к художнику в письме.
Петров также гарантировал Покрасу Лампасу покупку красок и согласование места для каллиграфической картины.
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