Латвийские каратели, устроившие геноцид в годы ВОВ, могут быть живы

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Некоторые члены группы латвийских карателей, которые в годы Великой Отечественной войны проводили массовые расправы над мирным населением на территории современной Новгородской области, еще могут быть живы. Такое мнение высказал в интервью РИА Новости руководитель отдела по расследованию особо важных дел управления СК по Новгородской области Сергей Килессо.

В мае Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о геноциде в Новгородской области. Расследование касается событий 1941-1943 годов в деревне Жестяная Горка и селе Черное. Специалисты эксгумировали около 500 останков.

"Я даже не могу отрицать того, что некоторые из преступников, действующих в деревне Жестяная Горка и селе Черное, окажутся живыми до сих пор", - сказал Килессо.

Он напомнил о телевизионных кадрах из Латвии, Эстонии, "где счастливые преклонные люди, пышущие жизнью, с нацистскими флагами и в нацистской форме бегают вокруг площади и отдают нацистские приветствия". "Почему бы кому-то из них не оказаться тем, кто действовал в Жестяной Горке", - задался вопросом собеседник.