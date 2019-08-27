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РИА Новости

Латвийские каратели, устроившие геноцид в годы ВОВ, могут быть живы

03:37 27.08.2019
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© РИА НовостиДом, в котором в годы ВОВ размещался штаб латвийских карателей
Дом, в котором в годы ВОВ размещался штаб латвийских карателей
© РИА Новости
Дом, в котором в годы ВОВ размещался штаб латвийских карателей. Архивное фото
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Некоторые члены группы латвийских карателей, которые в годы Великой Отечественной войны проводили массовые расправы над мирным населением на территории современной Новгородской области, еще могут быть живы. Такое мнение высказал в интервью РИА Новости руководитель отдела по расследованию особо важных дел управления СК по Новгородской области Сергей Килессо.
В мае Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о геноциде в Новгородской области. Расследование касается событий 1941-1943 годов в деревне Жестяная Горка и селе Черное. Специалисты эксгумировали около 500 останков.
"Я даже не могу отрицать того, что некоторые из преступников, действующих в деревне Жестяная Горка и селе Черное, окажутся живыми до сих пор", - сказал Килессо.
Он напомнил о телевизионных кадрах из Латвии, Эстонии, "где счастливые преклонные люди, пышущие жизнью, с нацистскими флагами и в нацистской форме бегают вокруг площади и отдают нацистские приветствия". "Почему бы кому-то из них не оказаться тем, кто действовал в Жестяной Горке", - задался вопросом собеседник.
Килессо допустил, что расследование выявит новых карателей, имена которых ранее не были известны.
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