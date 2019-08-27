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РИА Новости

Америка вводит "сталинские репрессии" против своей науки

08:00 27.08.2019
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© Depositphotos / Syda_ProductionsМолодые ученые в лаборатории
Молодые ученые в лаборатории
© Depositphotos / Syda_Productions
Украинский политолог Владимир Корнилов
Владимир Корнилов
Все материалы
Неимоверное оживление западной и российской либеральной прессы вызвал приказ Министерства науки и высшего образования, который якобы жестко ограничивает отечественных ученых в возможностях общаться с иностранными коллегами. "Абсурд", "идиотизм", "возвращение к сталинским репрессиям" — как только не обозвали это всевозможные комментаторы. Западные обозреватели сделали упор именно на последнем — на проведении прямых аналогий с суровым периодом советской истории.

"Эти правила напоминают строго соблюдавшиеся ограничения коммунистической эпохи, особенно для чиновников и ученых, которых можно было обвинить в работе на иностранные разведки", — пишет Bloomberg. Агентство настоятельно рекомендует России избегать закрытия границ, так как "глобальная академическая наука требует институциональной открытости для мира".

А британская The Times даже вытащила на свет своего ветерана Чарльза Бремнера, который еще в далекие 1970-80-е годы служил собкором в СССР. Вспоминая ту ушедшую эпоху, британец сообщает, что новые меры безопасности, которые якобы "вводятся Кремлем" (и неважно, что Кремль к этому приказу отношения не имеет), "напоминают старые недобрые дни Советского Союза".
В принципе, и Кремль уже выразил отношение к приказу. Дмитрий Песков сказал, что некоторые предписания там "выглядят как перебор", но напомнил: иностранные разведки неусыпно следят за нашими учеными. И само Минобрнауки пояснило, что никаких дополнительных запретов для ученых не введено. Ведь и сами критики данного документа могли бы обратить внимание на его название: "Об утверждении Рекомендаций по взаимодействию с государственными органами иностранных государств, международными и иностранными организациями и приему иностранных граждан". Слово "рекомендации" в данном случае ключевое, выражающее необязательность этих предписаний и уж тем более отсутствие каких бы то ни было репрессий за их невыполнение. Однако западные СМИ, обсуждающие сей якобы "неосталинский" приказ, дружно это слово игнорируют. Причины понятны: иначе ведь не проведешь параллели с ГУЛАГом и КГБ.
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О своевременности и адекватности указанных рекомендаций можно долго спорить. Но стоит обратить внимание на то, что шум о "возврате сталинских времен" подняли представители СМИ тех стран, в которых за последнее время для ученых введено немало ограничений вовсе не рекомендательного характера.
Конечно, впереди планеты всей в этом отношении выступают Соединенные Штаты. Там всегда существовало множество довольно жестких предписаний для госслужащих с различными уровнями доступа к чувствительным материалам. Само собой, это касается и ученых, работающих в сфере обороны и безопасности, и даже студентов, занимающихся подобными проблемами.
Каждому американскому чиновнику или служащему, имеющему отношение к работе с госконтрактами ряда ведомств, хорошо известен опросник SF-86 ("Стандартная форма-86"). Мало того, что ты не можешь получить работу, не заполнив эту форму, так тебя упекут за решетку на срок до пяти лет, если поймают на лжи при ее заполнении.
© AP Photo / Steve HelberОбщение с учеными во время публичного совещания по морскому бурению в Ричмонде, США. 21 февраля 2018 года
Общение с учеными во время публичного совещания по морскому бурению в Ричмонде, США. 21 февраля 2018 года
© AP Photo / Steve Helber
Общение с учеными во время публичного совещания по морскому бурению в Ричмонде, США. 21 февраля 2018 года
Особо на заметку тем, кто возмущен рекомендацией российским ученым сообщать о контактах с иностранцами: в SF-86 значительная часть уделяется исследованию отношений с гражданами других стран, включая обладателей двойного гражданства. Раздел 19 требует указывать на связи с иностранцами за последние семь (да-да!) лет. Причем, судя по живому обсуждению в соцсетях, для американских аппликантов различного уровня этот вопрос более чем актуален. А один из иммиграционных чиновников получил шесть месяцев тюрьмы за ложь при заполнении данного пункта анкеты. И никто не кричит о ГУЛАГе.
Это мы говорим лишь об обязательной форме федерального уровня. Притом что в каждом исследовательском учреждении, занимающемся разработкой чувствительных тем (речь идет не только об оборонных заказах, но и о корпоративной тайне в любой сфере экономики), действуют свои уровни допуска и особые процедуры для сохранения секретов. А по мере развития технологий промышленного шпионажа усиливаются и меры защиты от него.
В декабре 2017 года президент США подписал документ под названием "Национальная стратегия безопасности", где прямо сказано о необходимости ограничить выдачу виз для студентов из отдельных стран с целью предотвращения "передачи интеллектуальной собственности конкурентам". С тех пор там вводятся одна за другой меры по минимизации доступа студентов и научных исследователей из-за рубежа, в первую очередь — из Китая. В прошлом году конгресс законодательно ограничил Пентагон в финансировании научных программ с привлечением "иностранных талантов" в области инноваций и технологий. В том же законе от исследовательских заведений требуют усилить меры безопасности и оградить их от внешнего влияния. Позвольте, но ведь о том же речь идет и в указанных выше рекомендациях российского Минобрнауки.
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Жесткие меры предусмотрены и для исследователей в отдельных секторах экономики. К примеру, Департамент энергетики США в январе этого года специальным распоряжением запретил сотрудникам своих многочисленных исследовательских учреждений участвовать в иностранных учебных программах. Причем объясняется эта мера вполне откровенно: "Эксплуатация открытости научного сообщества США угрожает национальным интересам США". Но почему-то Bloomberg в ответ на это заявление не указал департаменту на необходимость соблюдать "институциональную открытость для мира". Получается, эту рекомендацию должны соблюдать только в России?
А весной этого года исследовательское подразделение Департамента здравоохранения США разослало по своим учреждением требование предоставить подробную информацию о сотрудниках и ученых, которые могут иметь связи с иностранными правительствами. Оказывается, поступать так — вполне нормально для демократических государств.
Перечень мер по ограничению контактов американских исследователей с внешним миром, принятых только за последние пару лет, можно продолжать бесконечно. Нельзя сказать, что сия тема не вызывает споров и сомнений в самих Штатах. Но и истерики никто по этому поводу не поднимает. Во всяком случае, мы не слышим криков о том, что в Америке "сталинские репрессии" по отношению к представителям науки.
Все понимают, что охота за технологиями вышла на совершенно новый глобальный уровень. Соответственно, баланс между открытостью научного мира и мерами национальной безопасности будет постоянно смещаться. Тут важно не перегибать палку ни в одну, ни в другую сторону. Но одно можно сказать точно: не Россия лидирует в борьбе с "иностранными агентами" в науке. Кто не верит, пусть обратится к американскому опыту.
1422011
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Bloomberg L.P.Министерство обороны СШАРоссияСШААвторы
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