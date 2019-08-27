Америка вводит "сталинские репрессии" против своей науки

Неимоверное оживление западной и российской либеральной прессы вызвал приказ Министерства науки и высшего образования, который якобы жестко ограничивает отечественных ученых в возможностях общаться с иностранными коллегами . "Абсурд", "идиотизм", "возвращение к сталинским репрессиям" — как только не обозвали это всевозможные комментаторы. Западные обозреватели сделали упор именно на последнем — на проведении прямых аналогий с суровым периодом советской истории.

"Эти правила напоминают строго соблюдавшиеся ограничения коммунистической эпохи, особенно для чиновников и ученых, которых можно было обвинить в работе на иностранные разведки", — пишет Bloomberg. Агентство настоятельно рекомендует России избегать закрытия границ, так как "глобальная академическая наука требует институциональной открытости для мира" .

А британская The Times даже вытащила на свет своего ветерана Чарльза Бремнера, который еще в далекие 1970-80-е годы служил собкором в СССР. Вспоминая ту ушедшую эпоху, британец сообщает, что новые меры безопасности, которые якобы "вводятся Кремлем" (и неважно, что Кремль к этому приказу отношения не имеет), "напоминают старые недобрые дни Советского Союза"

В принципе, и Кремль уже выразил отношение к приказу. Дмитрий Песков сказал, что некоторые предписания там "выглядят как перебор", но напомнил: иностранные разведки неусыпно следят за нашими учеными. И само Минобрнауки пояснило, что никаких дополнительных запретов для ученых не введено. Ведь и сами критики данного документа могли бы обратить внимание на его название: "Об утверждении Рекомендаций по взаимодействию с государственными органами иностранных государств, международными и иностранными организациями и приему иностранных граждан". Слово "рекомендации" в данном случае ключевое, выражающее необязательность этих предписаний и уж тем более отсутствие каких бы то ни было репрессий за их невыполнение. Однако западные СМИ, обсуждающие сей якобы "неосталинский" приказ, дружно это слово игнорируют. Причины понятны: иначе ведь не проведешь параллели с ГУЛАГом и КГБ.

О своевременности и адекватности указанных рекомендаций можно долго спорить. Но стоит обратить внимание на то, что шум о "возврате сталинских времен" подняли представители СМИ тех стран, в которых за последнее время для ученых введено немало ограничений вовсе не рекомендательного характера.

Конечно, впереди планеты всей в этом отношении выступают Соединенные Штаты. Там всегда существовало множество довольно жестких предписаний для госслужащих с различными уровнями доступа к чувствительным материалам. Само собой, это касается и ученых, работающих в сфере обороны и безопасности, и даже студентов, занимающихся подобными проблемами.

© AP Photo / Steve Helber Общение с учеными во время публичного совещания по морскому бурению в Ричмонде, США. 21 февраля 2018 года © AP Photo / Steve Helber Общение с учеными во время публичного совещания по морскому бурению в Ричмонде, США. 21 февраля 2018 года

Это мы говорим лишь об обязательной форме федерального уровня. Притом что в каждом исследовательском учреждении, занимающемся разработкой чувствительных тем (речь идет не только об оборонных заказах, но и о корпоративной тайне в любой сфере экономики), действуют свои уровни допуска и особые процедуры для сохранения секретов. А по мере развития технологий промышленного шпионажа усиливаются и меры защиты от него.

В декабре 2017 года президент США подписал документ под названием "Национальная стратегия безопасности", где прямо сказано о необходимости ограничить выдачу виз для студентов из отдельных стран с целью предотвращения "передачи интеллектуальной собственности конкурентам" . С тех пор там вводятся одна за другой меры по минимизации доступа студентов и научных исследователей из-за рубежа, в первую очередь — из Китая . В прошлом году конгресс законодательно ограничил Пентагон в финансировании научных программ с привлечением "иностранных талантов" в области инноваций и технологий. В том же законе от исследовательских заведений требуют усилить меры безопасности и оградить их от внешнего влияния . Позвольте, но ведь о том же речь идет и в указанных выше рекомендациях российского Минобрнауки.

Жесткие меры предусмотрены и для исследователей в отдельных секторах экономики. К примеру, Департамент энергетики США в январе этого года специальным распоряжением запретил сотрудникам своих многочисленных исследовательских учреждений участвовать в иностранных учебных программах. Причем объясняется эта мера вполне откровенно: "Эксплуатация открытости научного сообщества США угрожает национальным интересам США" . Но почему-то Bloomberg в ответ на это заявление не указал департаменту на необходимость соблюдать "институциональную открытость для мира". Получается, эту рекомендацию должны соблюдать только в России?

А весной этого года исследовательское подразделение Департамента здравоохранения США разослало по своим учреждением требование предоставить подробную информацию о сотрудниках и ученых, которые могут иметь связи с иностранными правительствами . Оказывается, поступать так — вполне нормально для демократических государств.

Перечень мер по ограничению контактов американских исследователей с внешним миром, принятых только за последние пару лет, можно продолжать бесконечно. Нельзя сказать, что сия тема не вызывает споров и сомнений в самих Штатах. Но и истерики никто по этому поводу не поднимает. Во всяком случае, мы не слышим криков о том, что в Америке "сталинские репрессии" по отношению к представителям науки.