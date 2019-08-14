Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-14T14:22Z
https://ria.ru/20190814/1557492629.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/152065/64/1520656409_0:169:3044:1881_1036x0_80_0_0_fcc43a2eee06733a78aee22b0f175bf7.jpg
РИА Новости

В Минобрнауки прокомментировали приказ о контактах ученых с иностранцами

14:12 14.08.2019 (обновлено: 14:22 14.08.2019)
1314
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкВход в здание министерства образования и науки РФ
Вход в здание министерства образования и науки РФ
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Приказ, ужесточающий правила контактов российских ученых с иностранными коллегами, носит рекомендательный характер, сообщила пресс-службе Минобрнауки РФ.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские ученые должны проявлять определенную бдительность, так как научно-промышленный шпионаж никто не отменял, но это не означает, что нужно заковывать себя в какие-то правила.
"Направленный документ носит рекомендательный характер и отражает общемировую практику, тенденции и подходы при осуществлении взаимодействия с государственными органами иностранных государств, международными и иностранными организациями", - говорится в сообщении министерства.
Уточняется, что эти рекомендации направлены, прежде всего, для учета показателей роста международных связей, в том числе в рамках реализации национального проекта "Наука". "И ни в коем случае не направлен для осуществления контроля за организациями, подведомственными Минобрнауки России", - подчеркивается в сообщении.
Бывший сотрудник ЦНИИмаш Виктор Кудрявцев, обвиняемый в государственной измене, в Лефортовском суде
5 июня, 17:47РИА Новости
Ученику Виктора Кудрявцева предъявили обвинение в госизмене
Также отмечается, что и российские ученые и специалисты сталкиваются с определенными ограничениями и ужесточением при посещении организаций и ведомств за рубежом.
Ранее газета "Троицкий вариант" опубликовала сканы документа вместе с открытым письмом доктора технических наук, профессора, члена совета ОНР и заведующего лабораторией ИПМаш РАН Александра Фрадкова, согласно которому на встрече с иностранными коллегами должны присутствовать как минимум двое российских ученых.
Кроме того, такие встречи возможны только с разрешения руководства - научные организации должны за пять дней письменно уведомлять о ней. После каждой встречи российские ученые должны будут предоставлять отчет с описанием разговора и сканами паспортов участников беседы.
1050214
Обсудить 1
МинобрнаукиОбщество
Рекомендуем
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин
Пригожин прокомментировал шутку Бузовой про блокадников
РИА
Новости
Бурый медведь
В Хабаровском крае медведь разрыл могилу и утащил покойника
Свадьба дальнобойщиков
В Сети набирает популярность ролик со свадьбы российского дальнобойщика
Вид на район подтопления в городе Тулуне Иркутской области
Искали 24 года. Наводнение в Тулуне выгнало из тайги опасного преступника
Лента
новостей
Деньги
Россиянин стал миллионером, потратив 40 рублей на лотерейный билет
Фельдшер скорой
В Ростове фельдшер скорой пнул пациентку и уехал
Логотип мессенджера WhatsApp
В WhatsApp на Android появилась новая функция
Девушка фотографирует Крымский мост через Керченский пролив
Украинская община назвала заявления британского постпреда о Крыме сказками
Ракетный комплекс средней дальности РСД-10 в музее на полигоне Капустин Яр
Меркель обвинила Россию в распаде ДРСМД
Инспектор дорожно-патрульной службы
Дагестанский блогер-лихач насмерть сбил человека в Махачкале
Празднование Национального дня Швеции. 6 июня 2005
"Машина Путина" разрушила утопию "шведского социализма"
Теплоход на Оби
На Оби экипаж теплохода спас судно с 50 пассажирами, несшееся на камни
Сотрудник в офисе
Врачи оценили идею четырехдневной рабочей недели
Медовые соты
Врачи рассказали, сколько меда можно съесть без вреда для здоровья
Ирина Шейк и Брэдли Купер на балу Института костюма Met Gala в Нью-Йорке. 7 мая 2018
Разлучница Гага, гордая Беллуччи, ветреный Кейдж. Громкие расставания звезд
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:06В Филадельфии спецназ вошел в здание, где находится стрелок
00:59Власти Йемена потребовали от СМИ в Адене не сотрудничать с сепаратистами
00:56СМИ сообщили о состоянии раненных в перестрелке в Филадельфии полицейских
00:50Полиция задержала подозреваемого в стрельбе в Филадельфии
00:40Священник из Москвы заявил, что его избили в Ялте на глазах сына
00:32Число раненных в перестрелке в Филадельфии увеличилось
00:22Любовь Соболь прекратила голодовку, заявил ее представитель
00:17В Филадельфии произошла стрельба
00:14В Грузии пропали три туристки из Белоруссии
00:11Орбиту МКС увеличат на два с лишним километра
00:06Опрос показал, сколько австрийцев хотят видеть Курца на посту канцлера
00:02Американские фондовые индексы снизились на фоне возможной рецессии
23:58Под Новгородом медики на лодке добирались до пациента из-за размытых дорог
23:51"Землю леопарда" посетили туристы из Японии на мотоциклах "Урал"
23:50В Microsoft признались в прослушивании разговоров пользователей
23:48Россия и Турция провели совместное патрулирование в сирийском Телль-Рифате
23:45На Украине задержали замминистра по вопросам "оккупированных" территорий
23:40Боевики сбили сирийский военный самолет, сообщили СМИ
23:33В Совфеде оценили планы Польши повысить цены на транзит российского газа
23:25К МКС запустят грузовой корабль Dream Chaser на новейшей ракете Vulcan
Лента новостейМолния