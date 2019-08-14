В Минобрнауки прокомментировали приказ о контактах ученых с иностранцами

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Приказ, ужесточающий правила контактов российских ученых с иностранными коллегами, носит рекомендательный характер, сообщила пресс-службе Минобрнауки РФ.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские ученые должны проявлять определенную бдительность, так как научно-промышленный шпионаж никто не отменял, но это не означает, что нужно заковывать себя в какие-то правила.

"Направленный документ носит рекомендательный характер и отражает общемировую практику, тенденции и подходы при осуществлении взаимодействия с государственными органами иностранных государств, международными и иностранными организациями", - говорится в сообщении министерства.

Уточняется, что эти рекомендации направлены, прежде всего, для учета показателей роста международных связей, в том числе в рамках реализации национального проекта "Наука". "И ни в коем случае не направлен для осуществления контроля за организациями, подведомственными Минобрнауки России", - подчеркивается в сообщении.

Также отмечается, что и российские ученые и специалисты сталкиваются с определенными ограничениями и ужесточением при посещении организаций и ведомств за рубежом.

Ранее газета "Троицкий вариант" опубликовала сканы документа вместе с открытым письмом доктора технических наук, профессора, члена совета ОНР и заведующего лабораторией ИПМаш РАН Александра Фрадкова, согласно которому на встрече с иностранными коллегами должны присутствовать как минимум двое российских ученых.