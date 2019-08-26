Власти помогут детям, родители которых погибли после камнепада в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 26 авг - РИА Новости. Власти Дагестана помогут детям, родители которых погибли после камнепада в Цумадинском районе республики, сообщает пресс-служба регионального министерства труда и социального развития.

В пятницу в Цумадинском районе в результате камнепада машина под управлением 37-летнего жителя села Сильди Магомеда Ахмедова упала в обрыв высотой 500 метров. В машине также находились его 36-летняя супруга и двое детей: десяти и пятнадцати лет. Глава семьи, супруга и 10 –летний сын погибли на месте, а 15-летний сын спустя некоторое время, не приходя в сознание, скончался в районной больнице.

По данным министерства труда региона, в семье Ахмедовых осталось еще трое детей, в том числе двое - дошкольного возраста.

"По поручению министра, сотрудники центра социального обслуживания населения вместе с представителями администрации по вопросам опеки и попечительства выехали в село Сильди для обследования жилищно-бытовых условий и определения мер для оказания первой необходимой помощи детям", - говорится в релизе.

Отмечается, что опекуном детей был определен брат умершего главы семьи.