Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-26T23:45Z
https://ria.ru/20190826/1557933318.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/152651/72/1526517269_0:39:1041:624_1036x0_80_0_0_041aa048d568d36a2058f238cd9fe8cb.jpg
РИА Новости

Власти помогут детям, родители которых погибли после камнепада в Дагестане

23:45 26.08.2019
184
© Фото : предоставлено МЧС РоссииВосстановление поврежденных осадками автомобильных дорог в Дагестане
Восстановление поврежденных осадками автомобильных дорог в Дагестане
© Фото : предоставлено МЧС России
Восстановление поврежденных осадками автомобильных дорог в Дагестане. Архивное фото
МАХАЧКАЛА, 26 авг - РИА Новости. Власти Дагестана помогут детям, родители которых погибли после камнепада в Цумадинском районе республики, сообщает пресс-служба регионального министерства труда и социального развития.
В пятницу в Цумадинском районе в результате камнепада машина под управлением 37-летнего жителя села Сильди Магомеда Ахмедова упала в обрыв высотой 500 метров. В машине также находились его 36-летняя супруга и двое детей: десяти и пятнадцати лет. Глава семьи, супруга и 10 –летний сын погибли на месте, а 15-летний сын спустя некоторое время, не приходя в сознание, скончался в районной больнице.
По данным министерства труда региона, в семье Ахмедовых осталось еще трое детей, в том числе двое - дошкольного возраста.
Спасатели эвакуируют девушку, которая сорвалась со скалы в поселке Чульман Нерюнгринского района Якутии
17 августа, 10:08РИА Новости
В Якутии девушка выжила, упав с 50-метровой скалы
"По поручению министра, сотрудники центра социального обслуживания населения вместе с представителями администрации по вопросам опеки и попечительства выехали в село Сильди для обследования жилищно-бытовых условий и определения мер для оказания первой необходимой помощи детям", - говорится в релизе.
Отмечается, что опекуном детей был определен брат умершего главы семьи.
"Сиротам оказана финансовая помощь, а также помощь в виде детской одежды, обуви, продуктов питания и предметов первой необходимости. Также Цумадинским комплексным центром социального обслуживания населения семье будут оказаны все необходимые социальные услуги на дому", - говорится в сообщении.
110100
Обсудить 0
Цумадинский районДагестанМахачкалаОбщество
Рекомендуем
Врачи во время операции
Британка попала в больницу с камнями в почках и лишилась конечностей
РИА
Новости
Судебно-медицинский эксперт
В Севастополе пенсионерка умерла у больницы, не дождавшись помощи врачей
Сейсмограф. Архивное фото
У берегов Камчатки произошло землетрясение
Американский вертолет UH-60 Black Hawk во время взлета с авиабазы в Кандагаре
Спецпосланник США опроверг сообщения о параметрах соглашения с "Талибаном"
Лента
новостей
Одна из центральных улиц Латакии, Сирия
В Латакии прогремел взрыв
Стаффордширский бультерьер
У двух британок обнаружили рак благодаря их собакам
Подготовка робота Skybot F-850 (робота Федора) на Байконуре к полету к МКС
Корабль с роботом "Федором" вновь попытаются пристыковать к МКС
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Анапе уволили несколько полицейских из-за принуждения девушки к сексу
КПП при въезде на военный полигон Ненокса в Архангельской области
Норвежские сейсмологи объяснили второй взрыв в день ЧП под Северодвинском
Самолет МС-21
ГТЛК прорабатывает вывод самолетов МС-21 на экспортные рынки
Страница Facebook
Пользователи Facebook из ряда стран сообщили о сбое в работе соцсети
Олеся Сацункевич
Российская тревел-блогерша разбилась насмерть на Бали
Пенза
Пензенская область вошла в число лидеров по снижению неформальной занятости
Граница Израиля с Ливаном
Израильские военные применили световые ракеты на границе с Ливаном
Пустой кошелек
МЭР ухудшило прогноз по росту доходов россиян
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:56Apple выделит средства на восстановление лесов Амазонии после пожаров
00:47Пользователи Facebook из ряда стран сообщили о сбое в работе соцсети
00:44Пушков прокомментировал слова Порошенко об украинском флаге над Донецком
00:33Эксперты оценили масштаб "кадровой ямы" в России
00:31ГТЛК прорабатывает вывод самолетов МС-21 на экспортные рынки
00:30ГТЛК планирует профинансировать поставку российских Ми-171А2 в Индию
00:13Корабль с роботом "Федором" вновь попытаются пристыковать к МКС
23:53Спецпосланник США опроверг сообщения о параметрах соглашения с "Талибаном"
23:51В Севастополе пенсионерка умерла у больницы, не дождавшись помощи врачей
23:49Британка попала в больницу с камнями в почках и лишилась конечностей
23:46Ливан попросил СБ ООН оказать эффективное давление на Израиль
23:45Власти помогут детям, родители которых погибли после камнепада в Дагестане
23:42У берегов Камчатки произошло землетрясение
23:41Умер бывший глава Volkswagen Фердинанд Пиех
23:35У двух британок обнаружили рак благодаря их собакам
23:33В Латакии прогремел взрыв
23:10Чехия готова ежегодно принимать 40 тысяч работников с Украины
23:06В Чехии расследуют инцидент с Boeing, прилетевшим из Греции на одном моторе
22:59Норвежские сейсмологи объяснили второй взрыв в день ЧП под Северодвинском
22:56СПЧ попросил полицию проверить сообщения о нападении на бездомных в Москве
Лента новостейМолния