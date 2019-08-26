Мантуров поддержал идею использовать народные промыслы в городской среде

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Глава Минпромторга Денис Мантуров поддержал идею главы комитета Госдумы по культуре Елены Ямпольской об использовании стилистики народных художественных промыслов (НХП) в оформлении общественного пространства, в ведомстве в настоящее время разрабатывается законопроект о правовой охране стилистики промыслов, об этом сама глава думского комитета сообщила на своей странице в Глава Минпромторга Денис Мантуров поддержал идею главы комитета Госдумы по культуре Елены Ямпольской об использовании стилистики народных художественных промыслов (НХП) в оформлении общественного пространства, в ведомстве в настоящее время разрабатывается законопроект о правовой охране стилистики промыслов, об этом сама глава думского комитета сообщила на своей странице в Facebook

Как поясняется в сообщении, обсуждение этой темы прошло в понедельник на совещании в Минпромторге России. По мнению Ямпольской, образы НХП могут быть использованы при оформлении школ, детских садов, остановок общественного транспорта, спортивных сооружений, парков, скверов. При этом одной из проблем, отметила депутат, в этой сфере является отсутствие законодательного решения проблемы авторских прав на стилистику промыслов.

"В настоящее время в Минпромторге России разрабатывается законопроект, который позволит решить вопрос правовой охраны стилистики НХП", - говорится в сообщении на странице в социальной сети.

Глава думского комитета выразила мнение, что права на стилистику должны принадлежать Российской Федерации, а собирать и распределять средства может специально созданный оператор.

"Деньги за использование стилистики должны направляться в конкретный регион, конкретным предприятиям, чтобы они могли держать школу, воспитывать новые поколения мастеров, развивать место традиционного бытования промысла, привлекать к нему туристов", – считает Ямпольская.

Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров предложил совместно с Роспатентом подумать над созданием грамотного алгоритма, который позволит воплотить эти предложения на практике, сообщается на странице Ямпольской в Facebook.