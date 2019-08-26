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РИА Новости

Состояние пострадавшей в Турции российской девочки остается крайне тяжелым

21:50 26.08.2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкПодготовка оборудования к противошоковой терапии в отделение реанимации
Подготовка оборудования к противошоковой терапии в отделение реанимации
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 авг - РИА Новости. Состояние 12-летней девочки, госпитализированной в критическом состоянии после происшествия в бассейне турецкого отеля, остается крайне тяжелым, сообщили журналистам в пресс-службе администрации губернатора Санкт-Петербурга.
Ранее сообщалось, что родители приняли решение отказаться от перевозки дочери в Петербург, пока состояние ребенка не улучшится.
"Состояние девочки на сегодняшний день оценивается как крайне тяжелое, появилась субфебрильная лихорадка. По нашему мнению, на сегодняшний день состояние девочки позволяет осуществить ее транспортировку в Россию, однако это может быть сопряжено с высоким риском осложнений. Родители решили отказаться от транспортировки и не подвергать ребенка таким рискам", - сказал заведующий отделением реанимации Санкт-Петербургской Детской городской больницы №1 Михаил Русак на видеозаписи, которую предоставили в пресс-службе.
Сообщается, что правительством Петербурга были предприняты организационные меры по возвращению девочки и ее направлению в Детский городской многопрофильный клинический центр высоких медицинских технологий имени К.А. Раухфуса.
Бодрум. Пляж в бухте Гюверджинлик
Вчера, 19:02РИА Новости
Родители пострадавшей в Турции девочки отказались перевозить ее в Петербург
"В любом случае, в Санкт-Петербурге семье будет оказан весь комплекс мер медико-социальной помощи. В Турции помощь в сопровождении ситуации будет оказывать МИД РФ. К сожалению, участие российских специалистов в лечении пострадавшей будет крайне ограничено. Турецкая сторона действует согласно национальным медицинским протоколам. Договоренность о регулярных консультациях сохраняется", - говорится в сообщении.
Генконсульство РФ в Анталье ранее проинформировало, что гражданка России 2007 года рождения госпитализирована в критическом состоянии после несчастного случая 18 августа в бассейне в отеле "Санхилл" в Бодруме. Дипломаты отмечали, что случай признан страховым, расходы на лечение возместит страховая компания в рамках предусмотренного лимита, туристическая компания и сервисная страховая служба помогают родителям.
Машина скорой помощи в Турции
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В Бодруме продолжает работать бассейн, в котором пострадала девочка
Известно, что руку ребенка засосало в трубу отельного бассейна, на помощь нырнул папа девочки. Но даже после того, как насос был остановлен, руку из трубы удалось вытащить только вместе с обшивкой бассейна. На помощь пришли семь мужчин, они вместе вытащили ребенка из воды, очевидцы вызвали скорую помощь, которая доставила пострадавшую в больницу Бодрума. Позже было принято решение перевезти ребенка в государственную медицинскую клинику города Денизли, где есть реанимационное отделение.
Петербургские врачи на прошлой неделе прилетели в Турцию, чтобы помочь коллегам в лечении девочки.
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