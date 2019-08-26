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РИА Новости

США готовы принять участие во встречах по Украине

20:19 26.08.2019
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CC BY 2.0 / U.S. Embassy Kyiv Ukraine / Kurt Volker Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер
Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер
CC BY 2.0 / U.S. Embassy Kyiv Ukraine / Kurt Volker
Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер. Архивное фото
КИЕВ, 26 авг - РИА Новости. США довольны "нормандским форматом", но готовы принять участие и в других встречах по Украине, заявил в понедельник спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.
Проблема урегулирования украинского кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности, в "нормандском формате" (РФ, Франция, ФРГ, Украина). Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске, в ходе встреч контактной группы при посредничестве РФ и ОБСЕ. Президент Украины Владимир Зеленский ранее публично предложил провести саммит по украинскому урегулированию в Минске при участии Украины, России, Германии, Франции, Великобритании и США.
Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер
23 августа, 18:25РИА Новости
Волкер заявил о готовности США присоединиться к "нормандскому формату"
"Нормандский формат" - это Франция, Германия, Украина и Россия. Представители этих стран встречаются, и вот даже недавно была такая встреча, и мы пристально следим за тем, как эти встречи проходят. Мы общаемся и с украинскими коллегами, и с французскими, и с немецкими", - сказал Волкер в интервью телеканалу "Прямой".
Он заявил, что дело не в форматах, а в "политической воле России выполнить минские договоренности".
"Зеленский и некоторые другие политики начали говорить о том, что, возможно, для этого стоит попробовать другие форматы. Мы не подгоняем никого, и мы вполне довольны "нормандским форматом", но, если будут какие-то другие встречи - мы с удовольствием примем участие в них и поддержим эти попытки", - сказал Волкер.
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