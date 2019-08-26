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РИА Новости

Британия при жестком Brexit оставит себе часть планировавшихся "отступных"

19:42 26.08.2019
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© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанкПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступает перед журналистами у резиденции на Даунинг-стрит, 10 в Лондоне
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступает перед журналистами у резиденции на Даунинг-стрит, 10 в Лондоне
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
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ЛОНДОН, 26 авг – РИА Новости, Мария Табак. Великобритания в том случае, если ей не удастся добиться соглашения с ЕС по Brexit, оставит себе "значительные суммы" из 39 миллиардов фунтов стерлингов, которые планируются как часть соглашения, объявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на пресс-конференции по итогам саммита G7.
"Если результатом будет выход из ЕС без соглашения, то Британия получит доступ к значительным суммам на первоочередные нужды, в том числе на преодоление последствий выхода из ЕС без соглашения", - сказал Джонсон.
На данный момент ситуация вокруг Brexit зашла в тупик: Великобритания должна покинуть ЕС до 31 октября, парламент страны выступает против соглашения с ЕС в его нынешнем виде, но и настроен категорически против Brexit без соглашения. Евросоюз отказывается возобновлять переговоры и пересматривать соглашение.
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Выход Британии из ЕвросоюзаG7Борис ДжонсонЕвросоюзВеликобританияВ мире
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