Британия при жестком Brexit оставит себе часть планировавшихся "отступных"

ЛОНДОН, 26 авг – РИА Новости, Мария Табак. Великобритания в том случае, если ей не удастся добиться соглашения с ЕС по Brexit, оставит себе "значительные суммы" из 39 миллиардов фунтов стерлингов, которые планируются как часть соглашения, объявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на пресс-конференции по итогам саммита G7.