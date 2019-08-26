Британия при жестком Brexit оставит себе часть планировавшихся "отступных"

ЛОНДОН, 26 авг – РИА Новости, Мария Табак. Великобритания в том случае, если ей не удастся добиться соглашения с ЕС по Brexit, оставит себе "значительные суммы" из 39 миллиардов фунтов стерлингов, которые планируются как часть соглашения, объявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на пресс-конференции по итогам саммита G7.
"Если результатом будет выход из ЕС без соглашения, то Британия получит доступ к значительным суммам на первоочередные нужды, в том числе на преодоление последствий выхода из ЕС без соглашения", - сказал Джонсон.
На данный момент ситуация вокруг Brexit зашла в тупик: Великобритания должна покинуть ЕС до 31 октября, парламент страны выступает против соглашения с ЕС в его нынешнем виде, но и настроен категорически против Brexit без соглашения. Евросоюз отказывается возобновлять переговоры и пересматривать соглашение.