Родители пострадавшей в Турции девочки отказались перевозить ее в Петербург

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 авг - РИА Новости. Родители 12-летней девочки, госпитализированной в критическом состоянии после происшествия в бассейне турецкого отеля, приняли решение отказаться от перевозки дочери в Петербург, пока состояние ребёнка не улучшится, сообщила мама девочки.

По ее словам, сегодня семье предложили отвезти девочку в Петербург для продолжения лечения на родине. "Но мы приняли решение отказаться от транспортировки и подписали соответствующие бумаги. Пока состояние ребёнка не позволяет так рисковать", - сообщила она РИА Новости.

По её словам, они рассматривают возможность перелёта в Петербург, но только после того, как состояние девочки будет позволять сделать это с наименьшим риском.

Ранее туроператор, через которого брала путёвку семья, оплатил ещё неделю проживания родителям рядом с госпиталем, где сейчас находится пострадавшая девочка.

На пришлой неделе петербургские врачи прилетели в Турцию, чтобы помочь коллегам в лечении 12-летней россиянки, которая находится в коме.

Генконсульство РФ в Анталье информировало, что гражданка России 2007 года рождения госпитализирована в критическом состоянии после несчастного случая 18 августа в бассейне в отеле "Санхилл" в Бодруме.

Известно, что руку ребенка засосало в трубу отельного бассейна, на помощь нырнул папа девочки. Но даже после того как насос был остановлен, руку из трубы удалось вытащить только вместе с обшивкой бассейна. Затем очевидцы вызвали скорую помощь, которая доставила пострадавшую в больницу Бодрума. Позже было принято решение перевезти ребенка в государственную медицинскую клинику города Денизли, где есть реанимационное отделение.