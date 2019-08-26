МИД порекомендовал россиянам сохранять бдительность в Шри-Ланке

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. МИД РФ после отмены режима чрезвычайной ситуации в Шри-Ланке отметил снижение угрозы безопасности туристов, но рекомендовал россиянам сохранять бдительность.

По решению властей Шри-Ланки режим чрезвычайной ситуации, введенный в стране после серии терактов 21 апреля, прекратил действовать 22 августа. При этом национальные вооруженные силы пока продолжают участвовать в охране общественного порядка.

"Можно констатировать, что угроза безопасности иностранных туристов, находящихся на территории островного государства, значительно снизилась. Тем не менее, рекомендуем российским гражданам, намеревающимся посетить Шри-Ланку, сохранять бдительность и избегать мест массового скопления людей", - говорится в сообщении МИД РФ.

Двадцать первого апреля в различных частях Шри-Ланки прогремела серия из восьми взрывов, унесших, по данным минздрава, жизни 250-260 человек. Ответственность за случившееся взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство"*. Среди погибших - 42 иностранца, россиян среди них нет.

По информации правительства Шри-Ланки, на территории островного государства действуют порядка 130-140 членов ИГ*. Как сообщил ранее действующий начальник полиции республики Чандана Викрамаратне, на сегодняшний день все предполагаемые организаторы и исполнители взрывов задержаны либо уничтожены.