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РИА Новости
Взрывы на Шри-Ланке

МИД порекомендовал россиянам сохранять бдительность в Шри-Ланке

18:49 26.08.2019 (обновлено: 18:56 26.08.2019)
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© AFP 2019 / Lakruwan WanniarachchiЦерковь Святого Антония в Коломбо. 23 апреля 2019
Церковь Святого Антония в Коломбо. 23 апреля 2019
© AFP 2019 / Lakruwan Wanniarachchi
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. МИД РФ после отмены режима чрезвычайной ситуации в Шри-Ланке отметил снижение угрозы безопасности туристов, но рекомендовал россиянам сохранять бдительность.
По решению властей Шри-Ланки режим чрезвычайной ситуации, введенный в стране после серии терактов 21 апреля, прекратил действовать 22 августа. При этом национальные вооруженные силы пока продолжают участвовать в охране общественного порядка.
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"Можно констатировать, что угроза безопасности иностранных туристов, находящихся на территории островного государства, значительно снизилась. Тем не менее, рекомендуем российским гражданам, намеревающимся посетить Шри-Ланку, сохранять бдительность и избегать мест массового скопления людей", - говорится в сообщении МИД РФ.
Двадцать первого апреля в различных частях Шри-Ланки прогремела серия из восьми взрывов, унесших, по данным минздрава, жизни 250-260 человек. Ответственность за случившееся взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство"*. Среди погибших - 42 иностранца, россиян среди них нет.
По информации правительства Шри-Ланки, на территории островного государства действуют порядка 130-140 членов ИГ*. Как сообщил ранее действующий начальник полиции республики Чандана Викрамаратне, на сегодняшний день все предполагаемые организаторы и исполнители взрывов задержаны либо уничтожены.
* Террористическая группировка, запрещенная в России.
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Взрывы на Шри-ЛанкеМИД РФШри-ЛанкаРоссияВ мире
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