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РИА Новости

Россия планирует разместить в Анголе станции системы ГЛОНАСС

18:42 26.08.2019
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМакет спутника ГЛОНАСС
Макет спутника ГЛОНАСС
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Макет спутника ГЛОНАСС. Архивное фото
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Роскосмос планирует разместить на территории Анголы наземные станции российской глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС, сообщается в проекте закона о ратификации соглашения между РФ и Анголой о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях, размещенном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
"Соглашение призвано придать импульс взаимовыгодному сотрудничеству Российской Федерации и Республики Ангола в таких перспективных областях, как спутниковая навигация, включая, в частности, размещение российских квантово-оптических, беззапросных радиотехнических измерительных станций ГЛОНАСС на территории Республики Ангола", - говорится в пояснительной записке.
Ранее в отчете Роскосмоса за 2018 год сообщалось, что за пределами России есть 11 станций ГЛОНАСС: три расположены в Бразилии, три - в Антарктиде, еще по одной - в ЮАР, Никарагуа, Казахстане, Белоруссии и Армении. В 2018 году госкорпорация провела переговоры о размещении станций ГЛОНАСС на Кубе, Фиджи, в Мексике, Вьетнаме, Индонезии, Южной Корее, Иране и ряде других стран.
Президент РФ Владимир Путин
2 августа, 21:12РИА Новости
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ГЛОНАСС (система навигации)РоскосмосРоссияАнголаРИА Наука
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