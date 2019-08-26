Россия планирует разместить в Анголе станции системы ГЛОНАСС

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Роскосмос планирует разместить на территории Анголы наземные станции российской глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС, сообщается в проекте закона о ратификации соглашения между РФ и Анголой о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях, размещенном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Ранее в отчете Роскосмоса за 2018 год сообщалось, что за пределами России есть 11 станций ГЛОНАСС: три расположены в Бразилии, три - в Антарктиде, еще по одной - в ЮАР, Никарагуа, Казахстане, Белоруссии и Армении. В 2018 году госкорпорация провела переговоры о размещении станций ГЛОНАСС на Кубе, Фиджи, в Мексике, Вьетнаме, Индонезии, Южной Корее, Иране и ряде других стран.