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РИА Новости

Эксперт оценил перспективы посещения Эрдоганом МАКС-2019

18:41 26.08.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© РИА Новости / Илья Питалев
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган . Архивное фото
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Турция стремится к покупке не западного, а российского или китайского самолета, и посещение президентом этой страны Тайипом Эрдоганом Международного авиакосмического салона значительно повышает шансы на покупку Анкарой партии российских истребителей Су-35, речь об этом пойдет на переговорах российского и турецкого лидеров, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
Эрдоган посетит Москву с однодневным визитом во вторник. Как сообщили в Кремле, Эрдоган и президент РФ Владимир Путин посетят Международный авиакосмический салон МАКС-2019 и обсудят сотрудничество в военно-технической сфере и ситуацию в сирийском Идлибе. Ранее турецкие СМИ со ссылкой на источники сообщали об интересе Турции к российским истребителям.
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"После того, как Турция приняла решение, начала его исполнять и не поддалась давлению Запада, в частности, Соединенных Штатов, по поводу закупки С-400, то, конечно же, возможны дальнейшие закупки – это совершенно ясно. Очевидно, что Турция, поскольку американцы наказывают ее за покупку С-400, отказав ей в поставке самолета F-35, будет искать покупки каких-то незападных самолетов - это или китайского, или российского", - сказал РИА Новости директор Центра анализа, стратегий и технологий Руслан Пухов.
По его мнению, Турция будет выбирать между производителями РФ и Китая, поскольку "даже в панъевропейском Eurofighter, который делают несколько европейских стран совместно, есть американские компоненты". "Французы вряд ли согласятся противоречить американцам, поэтому речь может идти только о незападном самолете", - подчеркнул он.
При этом эксперт считает, что Россия в этом выборе для Турции представляет больший интерес. "Китайцы испытывают большие проблемы с двигателями, у них большое количество самолетов летает на наших двигателях или на клонах наших двигателей. Если пойдет речь о покупке между китайским и нашим предложением, наше является предпочтительнее", - отметил Пухов.
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Прогнозируя возможную закупку Турцией российских истребителей, эксперт отметил, что Анкара "вряд ли захочет покупать их в огромных количествах". "Это будет какая-то ограниченная закупка, а потом будет стоять вопрос, например, о совместной разработке, тем более что у турок есть концепция самолета, они искали для него двигатели. Возможно, они скажут: "мы купим у вас 12 самолетов, а вы дайте нам двигатель на наш самолет и помогите его спроектировать". Тут возможны варианты", - сказал эксперт.
"Шансы есть, шансы растут, и посещение Эрдоганом МАКСа их увеличивает", - добавил Пухов.
Его мнение разделяет и вице-президент ПИР-Центра Евгений Бужинский. "Я, честно говоря, до последнего не верил, что удастся совершить эту сделку с С-400, но раз она прошла, то сейчас возможно все. Конечно, американцам это не нравится, но исключать Турцию из НАТО, естественно, никто не будет, потому что слишком важный союзник", - сказал Бужинский РИА Новости.
По его словам, основой турецких ВВС являются американские самолеты F-16, которые считаются "самолетом вчерашнего дня". "Конечно, обновлять парк нужно, и раз американцы заблокировали им программу F-35, то, естественно, Эрдоган может пойти на принцип и постараться приобрести это у России", - добавил он.
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Покупка новейших российских систем ПВО С-400 спровоцировала международный скандал между Турцией и США: Соединенные Штаты требовали отказаться от сделки и взамен приобрести их комплексы Patriot. В случае отказа Вашингтон не исключал возможность задержать или вообще отменить продажу Анкаре новейших истребителей F-35, но Турция отказалась идти на уступки. Участие Турции в программе F-35 после этого было свернуто.
Об интересе Турции к российским истребителям поколения 4++ написала местная газета Yeni Şafak со ссылкой на военный источник. По ее информации, заинтересованные ведомства оценят российское предложение и, в случае положительного решения, дадут старт переговорам.
Су-35 - многоцелевой сверхманевренный истребитель поколения 4++ с двигателями, управляемыми вектором тяги. Поколение 4++ указывает, что по совокупности характеристики истребителя приближены к характеристикам истребителя пятого поколения.
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"Долгосрочно и взаимовыгодно". Эксперт об интересе Турции к Су-35Турция рассматривает предложение РФ о закупке Су-35, сообщают СМИ. Военно-техническое сотрудничество Москвы и Анкары может еще больше укрепиться, отметил в эфире радио Sputnik военный эксперт Александр Жилин.
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С-400 «Триумф»Авиасалон МАКСF-35Су-35ТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганРоссия
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