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РИА Новости
Религия и мировоззрение

В Казани рассказали о главных проблемах исламского образования

18:29 26.08.2019
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкВид на Мечеть Кул Шариф (слева) и Благовещенский собор (справа), расположенные на территории Казанского Кремля, со смотровой площадки отеля "Ривьера"
Вид на Мечеть Кул Шариф (слева) и Благовещенский собор (справа), расположенные на территории Казанского Кремля, со смотровой площадки отеля Ривьера
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Главной задачей российских мусульман является создание единого образовательного пространства, для чего нужно создать единый для всей территории страны стандарт, заявил ректор Российского исламского института Рафик Мухаметшин.
"На сегодняшний день после успешной апробации на базе Татарстана, перед Советом по исламскому образованию РФ стоит задача по стандартизации всей мусульманской системы образования России. Повсеместное внедрение стандартов позволит создать единое мусульманское образовательное пространство и повысить его качество", - приводит слова Мухаметшина официальный сайт Духовного управления мусульман Республики Татарстан.
Этот вопрос, как отмечают в ДУМ РТ, обсуждался в мае президентом республики Рустамом Миннихановым с исламскими религиозными деятелями в городе Болгар.
Кроме того, ректор анонсировал создание специального органа общественной аккредитации исламских образовательных учреждений. Планируется, что эта структура "будет мониторить медресе и вузы на предмет соответствия вышеупомянутым стандартам".
"Не менее перспективными является и сотрудничество Совета с зарубежными исламскими вузами. Рафик хазрат сообщил журналистам о ходе переговоров с известным и старейшим университетом исламского мира – Аль-Азхар. Стороны рассматривают возможность признания бакалавриата российских мусульманских вузов. В случае положительного исхода этих переговоров российские выпускники получат возможность по направлению Совета поступать напрямую в магистратуру Аль-Азхара, минуя курс бакалавриата этого университета. Рафик хазрат подчеркнул, что для достижения такой задачи так же стоит вопрос о внедрении и соблюдении Стандартов исламского профессионального образования в отечественных мусульманских вузах", - отметили в ДУМ РТ.
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеРафик МухаметшинРустам МиннихановМоскваТатарстанРоссия
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