В Казани рассказали о главных проблемах исламского образования

"На сегодняшний день после успешной апробации на базе Татарстана, перед Советом по исламскому образованию РФ стоит задача по стандартизации всей мусульманской системы образования России. Повсеместное внедрение стандартов позволит создать единое мусульманское образовательное пространство и повысить его качество", - приводит слова Мухаметшина официальный сайт Духовного управления мусульман Республики Татарстан.

Кроме того, ректор анонсировал создание специального органа общественной аккредитации исламских образовательных учреждений. Планируется, что эта структура "будет мониторить медресе и вузы на предмет соответствия вышеупомянутым стандартам".

"Не менее перспективными является и сотрудничество Совета с зарубежными исламскими вузами. Рафик хазрат сообщил журналистам о ходе переговоров с известным и старейшим университетом исламского мира – Аль-Азхар. Стороны рассматривают возможность признания бакалавриата российских мусульманских вузов. В случае положительного исхода этих переговоров российские выпускники получат возможность по направлению Совета поступать напрямую в магистратуру Аль-Азхара, минуя курс бакалавриата этого университета. Рафик хазрат подчеркнул, что для достижения такой задачи так же стоит вопрос о внедрении и соблюдении Стандартов исламского профессионального образования в отечественных мусульманских вузах", - отметили в ДУМ РТ.