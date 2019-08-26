В СФ раскритиковали идею наказывать за выгул опасных собак без намордников

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Вместо ужесточения законодательства о правилах выгула собак и норм Уголовного кодекса нужно лучше исполнять действующее законодательство, считает первый замглавы комитета Совфеда по аграрной политике и природопользованию Сергей Лисовский.

Этот комитет был профильным при рассмотрении в Совете Федерации закона об обращении с животными.

Ранее президент общественной организации "Коллективная защита" Марат Аманлиев направил обращение спикеру Госдумы Вячеславу Володину, в котором предлагает ужесточить норму Уголовного кодекса РФ за нападение на людей собак опасных пород, которых хозяева выгуливают не по правилам. В организации также обращают внимание, что в законодательстве до сих пор не предусмотрено наказание за нарушение запрета на выгул опасных собак без поводка и намордника.

"У нас появляются странные инициативы: то предлагают отстреливать собак, то чуть не санаторий для них устраивать", - сказал Лисовский РИА Новости в понедельник. По мнению сенатора, в России достаточная законодательная база и прописаны все меры воздействия на хозяев, нарушающих правила выгула собак и допустивших нападение своей собаки на человека.