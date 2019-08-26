Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-26T18:04Z
https://ria.ru/20190826/1557924489.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155478/75/1554787546_0:254:3190:2048_1036x0_80_0_0_1a8425308981a35e0ec5e1a35648d331.jpg
РИА Новости

В СФ раскритиковали идею наказывать за выгул опасных собак без намордников

18:04 26.08.2019
370
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЗаседание Совета Федерации РФ.
Заседание Совета Федерации РФ.
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Заседание Совета Федерации РФ.. Архивное фото
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Вместо ужесточения законодательства о правилах выгула собак и норм Уголовного кодекса нужно лучше исполнять действующее законодательство, считает первый замглавы комитета Совфеда по аграрной политике и природопользованию Сергей Лисовский.
Этот комитет был профильным при рассмотрении в Совете Федерации закона об обращении с животными.
Женщина выгуливает собак на улице в Москве
Вчера, 15:23РИА Недвижимость
В ГД хотят штрафовать глав муниципалитетов за отсутствие площадок для собак
Ранее президент общественной организации "Коллективная защита" Марат Аманлиев направил обращение спикеру Госдумы Вячеславу Володину, в котором предлагает ужесточить норму Уголовного кодекса РФ за нападение на людей собак опасных пород, которых хозяева выгуливают не по правилам. В организации также обращают внимание, что в законодательстве до сих пор не предусмотрено наказание за нарушение запрета на выгул опасных собак без поводка и намордника.
"У нас появляются странные инициативы: то предлагают отстреливать собак, то чуть не санаторий для них устраивать", - сказал Лисовский РИА Новости в понедельник. По мнению сенатора, в России достаточная законодательная база и прописаны все меры воздействия на хозяев, нарушающих правила выгула собак и допустивших нападение своей собаки на человека.
"Главное - это профилактика. Нужно разбираться, кто должен нести ответственность за исполнение уже действующих законов. Нужно мотивировать сотрудников МВД также следить за ситуацией в этой сфере", - считает Лисовский.
Овчарка
13 августа, 13:16РИА Новости
В Свердловской области овчарка покусала двух детей
42111119
Обсудить 2
Сергей ЛисовскийСовет Федерации РФГосдума РФВячеслав ВолодинРоссияОбщество
Рекомендуем
Больница
На Урале пациентка ползком добиралась до кабинета врача
РИА
Новости
Рецепт необычной пиццы взорвал Сеть
Пять миллионов калорий: рецепт "убийственной" пиццы взорвал Сеть
Резидент Comedy Club Роман Попов
Актер из "Полицейского с Рублевки" Роман Попов похудел на 40 килограммов
Бодрум. Пляж в бухте Гюверджинлик
Родители пострадавшей в Турции девочки отказались перевозить ее в Петербург
Лента
новостей
Рабочие на китайской фабрике, производящей обувь для бренда Иванки Трамп
Трамп рассказал о потерях Китая результате торговой войны с США
Наручники
Задержанный агент СБУ оценил версию Киева о смерти россиянина в тюрьме
Президент Дональд Трамп беседует с журналистами перед отлетом саммит G-7 во Франции. 23 августа 2019
Трамп назвал плюсы возвращения России в G8
Строящаяся АЭС неподалеку от города Островец в Белоруссии
Белоруссия утвердила стратегию обращения с отработавшим ядерным топливом
Президент Дональд Трамп беседует с журналистами перед отлетом саммит G-7 во Франции. 23 августа 2019
Трамп заявил, что Россия готова вернуться в G8, но просить об этом не будет
Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции на саммите G7 в Биаррице
Трамп допустил встречу с Роухани
Президент США Дональд Трамп
Трамп пообещал пригласить Путина на следующую встречу G7
Президент РФ Владимир Путин
Путин наградил Машкова, Купченко, Грачевского и Роднину
Глава Ленинского сельского поселения Николаевского района Волгоградской области Алексей Новиков
В Волгоградской области чиновник провалился в скотомогильник и погиб
Олеся Сацункевич
Российская тревел-блогерша разбилась насмерть на Бали
Первый президент Украины Леонид Кравчук
Кравчук признался, что не может уснуть без пистолета
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:13Корабль с роботом "Федором" вновь попытаются пристыковать к МКС
23:53Спецпосланник США опроверг сообщения о параметрах соглашения с "Талибаном"
23:51В Севастополе пенсионерка умерла у больницы, не дождавшись помощи врачей
23:49Британка попала в больницу с камнями в почках и лишилась конечностей
23:46Ливан попросил СБ ООН оказать эффективное давление на Израиль
23:45Власти помогут детям, родители которых погибли после камнепада в Дагестане
23:42У берегов Камчатки произошло землетрясение
23:41Умер бывший глава Volkswagen Фердинанд Пиех
23:35У двух британок обнаружили рак благодаря их собакам
23:33В Латакии прогремел взрыв
23:10Чехия готова ежегодно принимать 40 тысяч работников с Украины
23:06В Чехии расследуют инцидент с Boeing, прилетевшим из Греции на одном моторе
22:59Норвежские сейсмологи объяснили второй взрыв в день ЧП под Северодвинском
22:56СПЧ попросил полицию проверить сообщения о нападении на бездомных в Москве
22:34Израильские военные применили световые ракеты на границе с Ливаном
22:24Мантуров поддержал идею использовать народные промыслы в городской среде
22:18В Пскове потушили пожар в ангаре с битумом
22:16Макрон пообещал сделать все, чтобы жесткого Brexit не произошло
21:50Состояние пострадавшей в Турции российской девочки остается крайне тяжелым
21:49Лидеры G7 не пришли к консенсусу по вопросу приглашения России
Лента новостейМолния