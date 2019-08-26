Первый областной детский хоспис в Подмосковье откроется 29 августа

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Первый хоспис для детей, включающий 10 палат семейного пребывания с родителями, откроется в городе Домодедове Московской области 29 августа, сообщает в понедельник синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата.

"Строительство хосписов, создание инфраструктуры - это важнейший этап организации системной помощи детям с тяжелыми и неизлечимыми заболеваниями. Открытие детского хосписа в Московской области станет первым шагом в создании системы поддержки семьи, столкнувшейся с неизлечимым заболеванием своего ребёнка", - говорится в сообщении.

В здании стационара расположено 10 палат для проживания детей с родителями, гостиная, пространство для игр и отдыха пациентов. "Здание Детского хосписа и территория старинного парка вокруг него стало настоящим реабилитационным пространством, продуманным до мелочей и удобным для пациентов хосписа и их близких", - отмечается в пресс-релизе.

Детский хоспис в Московской области также станет центром выездной службы паллиативной помощи и будет координировать работу специалистов (врачей, медсестер и психологов), оказывающих помощь детям и их семьям на дому на всей территории Московской области.

"Когда мечтаешь построить хоспис, всегда надо помнить, что мы создаем пространство, в котором будет жить человек. Хоспис должен быть настолько уютным, чтобы ребёнок чувствовал себя как дома", - сказал основатель первого в России детского хосписа протоиерей Александр Ткаченко, слова которого приводятся в пресс-релизе.

Как отметили в синодальном отделе, с 2013 года, когда здание разрушающейся усадьбы Пржевальского в Домодедово было передано Санкт-Петербургскому Детскому хоспису для размещения в нем учреждения паллиативной помощи детям, были проведены масштабные работы по реконструкции, строительству и оборудованию здания.

На открытие стационара 29 августа приедут пациенты нового учреждения со своими родными. Пациенты познакомятся с Детским хосписом, а родители тяжелобольных детей смогут пообщаться со специалистами.