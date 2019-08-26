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РИА Новости

Найденные в петербургской клинике подозрительные предметы не были опасными

17:56 26.08.2019
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© РИА Новости / Вадим Жернов / Перейти в фотобанкПолицейский, Санкт-Петербург
Полицейский, Санкт-Петербург
© РИА Новости / Вадим Жернов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 авг – РИА Новости. Подозрительными предметами, обнаруженными в здании клиники имени Петра Великого при Северо-Западном государственном медицинском университете имени Мечникова в Петербурге, оказались емкости с технической жидкостью, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
"Были обнаружены емкости с технической жидкостью", - сказал собеседник агентства.
Он также опроверг информацию некоторых СМИ об обнаружении в здании клиники взрывного устройства.
Ранее местные СМИ написали, что в одном из помещений клиники были найдены две бутылки с бензином с воткнутыми в них проводами.
Аэропорт Кольцово. Екатеринбург
7 августа, 18:41РИА Новости
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