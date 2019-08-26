Найденные в петербургской клинике подозрительные предметы не были опасными

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 авг – РИА Новости. Подозрительными предметами, обнаруженными в здании клиники имени Петра Великого при Северо-Западном государственном медицинском университете имени Мечникова в Петербурге, оказались емкости с технической жидкостью, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

"Были обнаружены емкости с технической жидкостью", - сказал собеседник агентства.

Он также опроверг информацию некоторых СМИ об обнаружении в здании клиники взрывного устройства.