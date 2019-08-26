Камила Кабелло, Шон Мендес и Лиззо выступят на церемонии MTV Music Awards

МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Церемония вручения MTV Music Awards в этом году впервые пройдет в Пруденшал-центре в Ньюарке (штат Нью-Джерси ). На ней выступят Джей Бальвин, Камила Кабелло, Шон Мендес, Лиззо и Lil Nas X, . Церемония вручения MTV Music Awards в этом году впервые пройдет в Пруденшал-центре в Ньюарке (штат Нью-Джерси ). На ней выступят Джей Бальвин, Камила Кабелло, Шон Мендес, Лиззо и Lil Nas X, сообщает E!News.

Откроет мероприятие Тейлор Свифт. Вместе с Арианой Гранде они возглавляют список номинантов (у каждой по десять номинаций), за ними идут Билли Айлиш (девять номинаций) и Lil Nas X (восемь номинаций).

Также перед гостями MTV Music Awards споют Jonas Brothers, Нормани и Мисси Эллиотт. Последней вручат специальную премию MTV имени Майкла Джексона "Признание поколения" (Video Vanguard Awards). До нее этой награды удостаивались Бейонсе, Дженнифер Лопес, Мадонна и Бритни Спирс.

Главным ведущим шоу будет актер Себастьян Манискалко. Помогать ему будут Джон Траволта, Рик Росс, Джонатан Ван Несс, Билли Рэй Сайрус и Ленни Кравиц.

В списке претендентов на звание "Артиста года": Карди Би, Билли Айлиш, Ариана Гранде, Холзи, Jonas Brothers, Шон Мендес.

"Песню года" выберут из: Thank U, Next Арианы Гранде, In My Feelings Дрейка, Sucker Jonas Brothers, Shallow Леди Гаги и Брэдли Купера, Old Town Road Lil Nas X и Билли Рея Сайруса и You Need to Calm Down Тейлор Свифт.