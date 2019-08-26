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РИА Новости

В Казахстане ликвидировали последствия прошлогодней аварии "Союза-ФГ"

17:35 26.08.2019
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкСтарт ракеты-носителя "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-12" со стартового стола первой "Гагаринской" стартовой площадки космодрома "Байконур"
Старт ракеты-носителя Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-12 со стартового стола первой Гагаринской стартовой площадки космодрома Байконур
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Последствия прошлогодней аварии ракеты "Союз-ФГ", произошедшей в Казахстане во время пилотируемого пуска, ликвидированы, сообщили журналистам в пресс-службе вице-премьера Юрия Борисова - сопредседателя межправкомиссии России и Казахстана с российской стороны.
В октябре 2018 года при запуске корабля "Союз МС-10" ракетой "Союз-ФГ" произошла авария. Боковой блок первой ступени неправильно отделился от второй ступени ракеты и вскрыл ее бак окислителя. Благодаря штатной работе системы аварийного спасения, экипажу удалось спастись. Российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг приземлились менее чем через 20 минут после старта. Аварийная комиссия выяснила, что авария произошла из-за штока датчика разделения ступеней, который погнули при сборке ракеты на космодроме Байконур. Дефектный датчик не подал сигнал на открытие сопла увода бокового блока.
Ракета-носитель Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-10 после старта с космодрома Байконур
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"Был рассмотрен вопрос о завершении работ по ликвидации последствий аварии ракеты-носителя "Союз-ФГ" при пуске с космодрома "Байконур" 11 октября 2018 года. Утвержденный план выполнен", - говорится в сообщении пресс-службы Борисова.
В приборно-агрегатном отсеке корабля "Союз" используются токсичные компоненты топлива - гептил и амил. После падения отсека на Землю специалисты должны были собрать остатки топлива и рекультивировать землю. В ноябре 2018 года заместитель руководителя ФМБА России Вячеслав Рогожников сказал, что данные работы планируется выполнить весной 2019 года.
Также на прошедшем в Москве заседании межправкомиссии был рассмотрен вопрос о списании и утилизации неиспользуемых и не имеющих перспектив объектов Байконура, которых насчитывается более 1700. Этот процесс также идет по плану.
Старт ракеты-носителя Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-10. Архивное фото
1 ноября 2018, 12:12РИА Новости
Названа причина аварии "Союза-ФГ"На 118-й секунде полета не открылось сопло увода бокового блока первой ступени, заявил председатель аварийной комиссии Олег Скоробогатов. Датчик разделения был сломан при сборке ракеты на Байконуре.
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Союз-ФГКосмос - РИА НаукаРоссияКазахстан
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