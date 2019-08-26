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РИА Новости

Эксперты оценили ход предвыборной кампании в Петербурге

17:30 26.08.2019 (обновлено: 17:31 26.08.2019)
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСанкт-Петербург
Санкт-Петербург
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Санкт-Петербург. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 авг – РИА Новости. Кампания перед выборами 8 сентября в Петербурге проходит бесконфликтно, можно говорить о зрелом обществе, считают эксперты.
Политолог, политтехнолог Александр Ершов назвал ситуацию в Петербурге перед выборами в целом бесконфликтной.
"Сегодня у нас в городе нет глобального конфликта. Выборы происходят совершенно бесконфликтно. Есть несколько болевых точек, которые периодически вспыхивали как поводы для митингов – это несколько парков, где была угроза застройки, это Пулковская обсерватория, угроза строительства мусоросжигающего завода... В большинстве регионов сегодня такая политика – если народ что-то захотел и к этому присоединилась оппозиция, то не дай бог пойти навстречу и показать слабинку. У нас же в городе было принято стратегически дальновидное решение – когда эти проблемы были решены в пользу и населения, и оппозиции", - сказал Ершов на посвященной выборам экспертной конференции.
"Оппозиция задушена в объятиях, повестка перехвачена, а люди убедились – да, эта власть не только слышит, но и делает по итогам услышанного", - считает политолог.
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В свою очередь старший научный сотрудник Социологического института РАН Татьяна Протасенко отмечает, что у горожан "к губернаторской кампании спокойное отношение, но очень возрос интерес к муниципальным выборам". Заинтересованность в муниципальных выборах, подчеркнула она, является одним из признаков гражданского общества.
"За две недели до выборов мы должны зафиксировать, что в Петербурге мы находимся в ситуации зрелого общества", - сказал ректор Ленинградского государственного университета им. А.С. Пушкина Станислав Еремеев.
Он подчеркнул также "сопряженность городского бюджета с федеральным бюджетом", что, по мнению Еремеева, способствует эффективному развитию Петербурга.
"Федеральный центр всегда рассматривал наш город как родной", - отметил он, указав и на стремление региональной власти предложить решения для целого набора проблем города
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Политолог Юрий Светов согласен с такой оценкой работы по управлению городом. По его мнению, поставленная врио губернатора Александром Бегловым цель увеличить объем бюджета до 1 триллиона рублей является достижимой.
При этом Светов подчеркнул, что необходимо уделять внимание разъяснению населению бюджетного процесса, чтобы это уходило на второй план.
"Нужно не просто принять бюджет, но и объяснить, откуда он берется и на что будет потрачен", - считает политолог.
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Александр БегловСанкт-ПетербургПолитика
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