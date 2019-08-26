В Тамбове в среду похоронят старейшего подводника планеты

БРЯНСК, 26 авг – РИА Новости. Старейший в мире подводник, капитан первого ранга Юлий Ксюнин, умерший в Тамбове в возрасте 105 лет, будет похоронен на Полынковском кладбище в среду, 28 августа, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации региона.

"Капитан первого ранга Юлий Ксюнин будет похоронен в среду, 28 августа, на Полынковском кладбище вместе с супругой. Гражданская панихида пройдет в траурном зале на улице Фабричной, 6 в 12.00", - сказала собеседница агентства.

По данным обладминистрации, Ксюнин родился за 5 месяцев до начала Первой мировой войны. Окончив высшее военно-морское училище, получил назначение на Тихоокеанский флот. Там в должности инженера-механика служил на подлодке серии "Малютка". Окончание Второй мировой войны застало его в подлодке вблизи японских берегов.

За военные заслуги Ксюнин награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, орденом Красной Звезды, орденом Красного знамени, медалями "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", "За боевые заслуги", "За заслуги перед Отечеством" 2-й степени, "За победу над Японией".

В Тамбове он поселился уже после увольнения в запас в 1960 году. Долгое время преподавал в техническом университете и автотранспортном техникуме, и девять лет - до 2004 года - возглавлял городской комитет ветеранов Великой Отечественной войны.