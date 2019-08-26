Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-26T17:23Z
https://ria.ru/20190826/1557922332.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155330/06/1553300651_0:976:2048:2128_1036x0_80_0_0_dc6e37e9d29b3dabe6c9d1a47c467512.jpg
РИА Новости

В ОАЭ выбрали бортового хирурга для первого космонавта страны

17:23 26.08.2019
172
© Фото : предоставлено Космическим центром ОАЭ имени Мухаммеда бен РашидаКосмонавты ОАЭ Хаззаа аль-Мансури и Султан аль-Нейяди во время отливки предназначенных для них кресел для отправки на МКС
Космонавты ОАЭ Хаззаа аль-Мансури и Султан аль-Нейяди во время отливки предназначенных для них кресел для отправки на МКС
© Фото : предоставлено Космическим центром ОАЭ имени Мухаммеда бен Рашида
ДУБАЙ, 26 авг - РИА Новости. Ответственный за подготовку эмиратских космонавтов Космический центр имени Мухаммеда бен Рашида в Дубае выбрал доцента кафедры семейной медицины медицинского университета имени Мухаммеда бен Рашида доктора Ханан ас-Сувейди в качестве бортового хирурга на время полета на МКС первого эмиратского космонавта Хаззаа аль-Мансури, сообщил в понедельник на пресс-конференции директор программы подготовки космонавтов ОАЭ Салем аль-Марри.
"Эмиратский врач будет принимать аль-Мансури после его возвращения. Ее роль будут заключаться в проверке состояния здоровья космонавтов во время двухнедельного карантина перед полетом. Она будет следить за состоянием здоровья аль-Мансури во время его пребывания на МКС. Когда он вернется на Землю, она вместе с международной медицинской командой будет обследовать космонавтов в медицинском лагере в месте приземления. Также она продолжит некоторое время наблюдать за его здоровьем после возвращения на Землю", - пояснил аль-Марри.
Первый космонавт ОАЭ Хаззаа аль-Мансури
Вчера, 16:47РИА Новости
Первый космонавт ОАЭ проведет на МКС 16 экспериментов
Он уточнил, что ас-Сувейди - выпускница университета ОАЭ 2005 года как семейный доктор, кроме того, у нее есть магистерская степень Гарвардского университета.
Центр имени Мухаммеда бен Рашида ранее сообщил, что первый космонавт ОАЭ, которым определен Хаззаа аль-Мансури, пробудет на орбите восемь дней. На сайте госкорпорации "Роскосмос" говорится, что старт планируется с Байконура 25 сентября. Компанию в полете на "Союзе МС-15", как в свою очередь отмечается на сайте НАСА, первому эмиратскому космонавту составят российский космонавт Олег Скрипочка и американский астронавт Джессика Меир.
200000
Обсудить 0
Хаззаа аль-МансуриМеждународная космическая станцияКосмос - РИА НаукаРоскосмосОАЭ
Рекомендуем
Президент Франции Эммануэль Макрон на саммите G7
Макрон поправил журналиста, спутавшего президента Ирана с вождем индейцев
РИА
Новости
Андрей Тюлин
Глава компании "Российские космические системы" ушел в отставку
Санкт-Петербург
Эксперты оценили ход предвыборной кампании в Петербурге
Девушка с аллергией на кошек
Врач объяснил, почему опасно чихать с закрытыми ртом и носом
Лента
новостей
Рецепт необычной пиццы взорвал Сеть
Пять миллионов калорий: рецепт "убийственной" пиццы взорвал Сеть
Горящий Амазонский лес в муниципалитете Кандейас-ду-Джамари на северо-западе Бразилии
Итальянский астронавт снял из космоса дым от лесных пожаров в Амазонии
Пропеллер беспилотного летательного аппарата
На МАКС-2019 покажут беспилотный вертолет AURA 100
Здание Верховной Рады Украины
В Раде заявили о задаче Украины "развалить Московию"
Тяжелый авианесущий крейсер Северного флота Адмирал Кузнецов в плавучем доке на 82-м судоремонтном заводе
В ОСК рассказали о модернизации дока под авианосец "Адмирал Кузнецов"
Президент США Дональд Трамп во время саммита G7 в Биаррице
В Белом доме рассказали, почему Трамп пропустил сессию G7 по климату
Старейший ветеран-подводник из Тамбова Юлий Ксюнин
В Тамбове в среду похоронят старейшего подводника планеты
Наручники
Задержанный агент СБУ оценил версию Киева о смерти россиянина в тюрьме
Автомобили скорой помощи
Число погибших от отравления грибами в Воронежской области возросло до 12
Баннеры с фотографиями главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко на здании кафе в центре Донецка. 31 октября 2018
В ДНР, чтобы почтить память Захарченко, приедут иностранные делегации
Могила Неизвестного солдата в Александровском саду
В Любляну доставят частицу Вечного огня из Москвы
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:13Корабль с роботом "Федором" вновь попытаются пристыковать к МКС
23:53Спецпосланник США опроверг сообщения о параметрах соглашения с "Талибаном"
23:51В Севастополе пенсионерка умерла у больницы, не дождавшись помощи врачей
23:49Британка попала в больницу с камнями в почках и лишилась конечностей
23:46Ливан попросил СБ ООН оказать эффективное давление на Израиль
23:45Власти помогут детям, родители которых погибли после камнепада в Дагестане
23:42У берегов Камчатки произошло землетрясение
23:41Умер бывший глава Volkswagen Фердинанд Пиех
23:35У двух британок обнаружили рак благодаря их собакам
23:33В Латакии прогремел взрыв
23:10Чехия готова ежегодно принимать 40 тысяч работников с Украины
23:06В Чехии расследуют инцидент с Boeing, прилетевшим из Греции на одном моторе
22:59Норвежские сейсмологи объяснили второй взрыв в день ЧП под Северодвинском
22:56СПЧ попросил полицию проверить сообщения о нападении на бездомных в Москве
22:34Израильские военные применили световые ракеты на границе с Ливаном
22:24Мантуров поддержал идею использовать народные промыслы в городской среде
22:18В Пскове потушили пожар в ангаре с битумом
22:16Макрон пообещал сделать все, чтобы жесткого Brexit не произошло
21:50Состояние пострадавшей в Турции российской девочки остается крайне тяжелым
21:49Лидеры G7 не пришли к консенсусу по вопросу приглашения России
Лента новостейМолния