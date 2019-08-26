В ОАЭ выбрали бортового хирурга для первого космонавта страны

Космонавты ОАЭ Хаззаа аль-Мансури и Султан аль-Нейяди во время отливки предназначенных для них кресел для отправки на МКС

© Фото : предоставлено Космическим центром ОАЭ имени Мухаммеда бен Рашида Космонавты ОАЭ Хаззаа аль-Мансури и Султан аль-Нейяди во время отливки предназначенных для них кресел для отправки на МКС

ДУБАЙ, 26 авг - РИА Новости. Ответственный за подготовку эмиратских космонавтов Космический центр имени Мухаммеда бен Рашида в Дубае выбрал доцента кафедры семейной медицины медицинского университета имени Мухаммеда бен Рашида доктора Ханан ас-Сувейди в качестве бортового хирурга на время полета на МКС первого эмиратского космонавта Хаззаа аль-Мансури, сообщил в понедельник на пресс-конференции директор программы подготовки космонавтов ОАЭ Салем аль-Марри.

"Эмиратский врач будет принимать аль-Мансури после его возвращения. Ее роль будут заключаться в проверке состояния здоровья космонавтов во время двухнедельного карантина перед полетом. Она будет следить за состоянием здоровья аль-Мансури во время его пребывания на МКС. Когда он вернется на Землю, она вместе с международной медицинской командой будет обследовать космонавтов в медицинском лагере в месте приземления. Также она продолжит некоторое время наблюдать за его здоровьем после возвращения на Землю", - пояснил аль-Марри.

Он уточнил, что ас-Сувейди - выпускница университета ОАЭ 2005 года как семейный доктор, кроме того, у нее есть магистерская степень Гарвардского университета.