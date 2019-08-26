В Раде заявили о задаче Украины "развалить Московию"

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Глава комитета Верховной рады Украины по международным делам Анна Гопко рассказала о "миссии" Киева по сдерживанию России.

По словам Гопко, она мечтает о том, что в России "по примеру Украины" декоммунизируют памятники Иосифу Сталину, а затем захоронят тело Владимира Ленина.

"Киевская Русь должна развалить Московию как тюрьму народов", - написала она на своей странице в Facebook.

Депутат добавила, что Киев должен "сдерживать" Россию, от "нашествия на европейскую цивилизацию".

Декоммунизация на Украине

С мая 2015 года в Украине действует закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей.