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РИА Новости

В Раде заявили о задаче Украины "развалить Московию"

17:22 26.08.2019 (обновлено: 17:24 26.08.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание Верховной Рады Украины
Здание Верховной Рады Украины
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Глава комитета Верховной рады Украины по международным делам Анна Гопко рассказала о "миссии" Киева по сдерживанию России.
По словам Гопко, она мечтает о том, что в России "по примеру Украины" декоммунизируют памятники Иосифу Сталину, а затем захоронят тело Владимира Ленина.
"Киевская Русь должна развалить Московию как тюрьму народов", - написала она на своей странице в Facebook.
Депутат добавила, что Киев должен "сдерживать" Россию, от "нашествия на европейскую цивилизацию".

Декоммунизация на Украине

С мая 2015 года в Украине действует закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей.
Институт нацпамяти публиковал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий. Документ вызвал большой резонанс в обществе, так как в нем не были четко прописаны границы его применения.
Петр Порошенко на съезде партии Европейская солидарность в Киеве. 9 июня 2019
Вчера, 07:38РИА Новости
Порошенко пообещал "с гордостью" поднять украинский флаг над Донецком
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Ситуация на УкраинеАнна ГопкоВ мире
Популярные комментарии
У них там нон-стоп соревнование на предмет того, кто сморозит самую несусветную глупость. В желающих поучаствовать отбоя нет.
26 августа, 17:47
Владимир Белогорский
5040101
Так с великой идеей развалить московию разваливают мать родину - незалежную
26 августа, 17:40
Евгений Шевелев
4630001
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