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РИА Новости

В Дагестане выявили около 200 фальшивых пенсионеров и инвалидов

17:11 26.08.2019
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© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкАвтомобиль прокуратуры России
Автомобиль прокуратуры России
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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МАХАЧКАЛА, 26 авг - РИА Новости. Прокуратура выявила до 200 лжепенсионеров и лжеинвалидов в ходе проверки по незаконным пенсионным выплатам в Дагестане, сообщила РИА Новости представительница ведомства.
Ранее прокуратура сообщила, что заместитель главы села Кулецма в Левашинском районе Дагестана "состарил" себя на 34 года и завел трудовую книжку с записью о работе в колхозе, чтобы получать пенсию. Так, с марта 2018 года по июль 2019 года злоумышленник незаконно получал пенсию на общую сумму более 155 тысяч рублей. По итогам проверки на замглавы села возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество", а на должностных лиц ОПФР и ОУФМС по Левашинскому району - по статьям "Злоупотребление должностными полномочиями" и "Служебный подлог".
Сам лжепенсионер был отпущен под подписку о невыезде.
"Пока еще рано говорить о какой-то итоговой цифре, но от 150 до 200 материалов уже у нас есть о незаконном получении пенсии. Сюда входят не только те, кто переписал свой возраст, но также и по незаконной инвалидности, в целом все незаконные пенсионные выплаты. Работа еще продолжается, смотрим и в отношении должностных лиц Пенсионного фонда и их уполномоченных органов, разрабатываем материалы, проверяем документы", - рассказала собеседница агентства.
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