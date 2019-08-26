В Дагестане выявили около 200 фальшивых пенсионеров и инвалидов

МАХАЧКАЛА, 26 авг - РИА Новости. Прокуратура выявила до 200 лжепенсионеров и лжеинвалидов в ходе проверки по незаконным пенсионным выплатам в Дагестане, сообщила РИА Новости представительница ведомства.

Ранее прокуратура сообщила, что заместитель главы села Кулецма в Левашинском районе Дагестана "состарил" себя на 34 года и завел трудовую книжку с записью о работе в колхозе, чтобы получать пенсию. Так, с марта 2018 года по июль 2019 года злоумышленник незаконно получал пенсию на общую сумму более 155 тысяч рублей. По итогам проверки на замглавы села возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество", а на должностных лиц ОПФР и ОУФМС по Левашинскому району - по статьям "Злоупотребление должностными полномочиями" и "Служебный подлог".

Сам лжепенсионер был отпущен под подписку о невыезде.