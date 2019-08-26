В Любляну доставят частицу Вечного огня из Москвы

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Церемония переноса частицы Вечного огня от Могилы Неизвестного солдата у Кремлевской стены в Москве в столицу Словении Любляну состоится в ближайшую субботу, мероприятие приурочено к 80-летию со дня начала Второй мировой войны, сообщила пресс-служба Российского исторического общества.

В РИО назвали предстоящее событие "беспрецедентным по своей значимости". "Это будет первый Вечный огонь, зажжённый за последние десятилетия в столице страны – члена ЕС и НАТО", - подчеркивается в сообщении.

При участии ветеранов Великой Отечественной войны, Почетного караула и военного оркестра огонь зажгут в лампаде для последующей транспортировки на территорию Словении спецбортом Министерства обороны Российской Федерации. На церемонии пройдет минута молчания и состоится возложение цветов к Могиле Неизвестного солдата.

В мероприятии примет участие председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, а также представители Министерства обороны и Министерства иностранных дел РФ.

На следующий день, 1 сентября, огонь будет доставлен в Любляну. Там при участии российской делегации его зажгут у памятника "Сынам России и Советского Союза, погибшим на словенской земле в годы Первой и Второй мировых войн", который был открыт президентом России Владимиром Путиным 30 июля 2016 года. Церемония станет важным символом общей исторической памяти и послужит напоминанием о роли Красной армии в освобождении Европы от нацизма на фоне участившихся попыток пересмотра ключевых событий Второй мировой войны.