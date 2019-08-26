Правительство разработает проект о доступе частных инвесторов к шельфу

МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Вице-премьеры РФ Дмитрий Козак и Юрий Трутнев приняли решение о подготовке законопроекта, допускающего на арктический шельф частных инвесторов, сообщил журналистам замглавы Минвостокразвития Александр Крутиков.

"Совещание в правительстве проводили два вице-премьера Дмитрий Козак и Юрий Трутнев, с участием трех федеральных министров. Принято решение о подготовке законопроекта, который расширит доступ частным инвесторам к освоению шельфа арктического. Соответствующий законопроект мы будем готовить", - сказал он.

Представитель Козака Илья Джус подтвердил РИА Новости это решение. "По итогам совещания будет дано поручение о проработке законопроекта по доступу на шельф", - сказал Джус.

Законодательство РФ в настоящее время ограничивает доступ частных компаний к работе на шельфе. Фактически этим правом обладают только государственные "Роснефть" и "Газпром".

О необходимости доступа частных компаний к работам на шельфе неоднократно говорил глава "Лукойла" Вагит Алекперов. Шельф Арктики интересен также "Новатэку", который обсуждает возможную совместную работу там с "Газпром нефтью" (95,68% ее акций принадлежит "Газпрому").