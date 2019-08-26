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РИА Новости

Свердловские власти проведут совещание из-за массового увольнения хирургов

15:56 26.08.2019 (обновлено: 16:01 26.08.2019)
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© Фото : Pixabay / marionbrunВрачи во время операции
Врачи во время операции
© Фото : Pixabay / marionbrun
Врачи во время операции. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 авг - РИА Новости. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев во вторник проведет совещание с региональным минздравом, профсоюзами и руководством больницы в Нижнем Тагиле, откуда массового уволились хирурги.
Ранее местное издание "Все новости" написало, что все хирурги Центральной городской больницы №1 Нижнего Тагила написали заявления об увольнении. Причиной увольнения, по данным СМИ, стали высокая нагрузка и не соответствующая ей оплата труда. Пресс-секретарь министерства здравоохранения Свердловской области Константин Шестаков сообщил РИА Новости, что ведомство направило в больницу комиссию. Региональная прокуратура начала проверку по данному факту. На ситуацию также обратили внимание в Кремле, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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"С конца прошлой недели эта ситуация у меня на контроле. Сейчас собираем всю информацию по проблеме. Из отпуска вызван министр здравоохранения региона. Завтра проведем большое совещание по ситуации. Выслушаем и врачей, и руководство больниц, и профсоюз, и минздрав. Попробуем понять, где допущены ошибки и что нужно сделать", - написал Куйвашев на своей странице в Instagram.
Глава региона отметил, что в государственных учреждениях здравоохранения зарплаты начисляются по единым нормативам. По его словам, в настоящий момент главное, чтобы ситуация не сказалась на медицинском обеспечении жителей Нижнего Тагила. Сейчас, как отметил Куйвашев, региональное правительство делает все необходимое, чтобы местные жители не испытывали недостатка в квалифицированной помощи хирургов.
По информации департамента информационной политики региона, утром в среду заместитель губернатора Павел Креков и министр здравоохранения Андрей Цветков лично встретятся с врачами и руководством больницы.
"В первую очередь обсудим вопрос нагрузки на специалистов. Будем разбираться самым серьезным образом, чтобы на совещании представить губернатору пути решения этого вопроса – системные меры, чтобы не повторилась ситуация впредь, в том числе возможные дополнения к условиям оплаты труда", – приводятся в сообщении слова Крекова.
Медицинская сестра в коридоре больницы
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Евгений КуйвашевСвердловская областьНижний ТагилЕкатеринбургОбщество
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