Свердловские власти проведут совещание из-за массового увольнения хирургов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 авг - РИА Новости. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев во вторник проведет совещание с региональным минздравом, профсоюзами и руководством больницы в Нижнем Тагиле, откуда массового уволились хирурги.

Ранее местное издание "Все новости" написало, что все хирурги Центральной городской больницы №1 Нижнего Тагила написали заявления об увольнении. Причиной увольнения, по данным СМИ, стали высокая нагрузка и не соответствующая ей оплата труда. Пресс-секретарь министерства здравоохранения Свердловской области Константин Шестаков сообщил РИА Новости, что ведомство направило в больницу комиссию. Региональная прокуратура начала проверку по данному факту. На ситуацию также обратили внимание в Кремле, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"С конца прошлой недели эта ситуация у меня на контроле. Сейчас собираем всю информацию по проблеме. Из отпуска вызван министр здравоохранения региона. Завтра проведем большое совещание по ситуации. Выслушаем и врачей, и руководство больниц, и профсоюз, и минздрав. Попробуем понять, где допущены ошибки и что нужно сделать", - написал Куйвашев на своей странице в Instagram

Глава региона отметил, что в государственных учреждениях здравоохранения зарплаты начисляются по единым нормативам. По его словам, в настоящий момент главное, чтобы ситуация не сказалась на медицинском обеспечении жителей Нижнего Тагила. Сейчас, как отметил Куйвашев, региональное правительство делает все необходимое, чтобы местные жители не испытывали недостатка в квалифицированной помощи хирургов.

По информации департамента информационной политики региона, утром в среду заместитель губернатора Павел Креков и министр здравоохранения Андрей Цветков лично встретятся с врачами и руководством больницы.