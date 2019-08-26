Эксперты рассказали, где в Египте самые низкие цены на гостиничные номера

МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. В отелях египетских курортов Хургада и Шарм-эш-Шейх цены на проживание остаются одними из самых низких в ближневосточном регионе, В отелях египетских курортов Хургада и Шарм-эш-Шейх цены на проживание остаются одними из самых низких в ближневосточном регионе, сообщает АТОР.

Эксперты ассоциации опубликовали результаты анализа крупной международной исследовательской компании, которая подготовила прогноз о развитии отельного сектора на Ближнем Востоке и в Северной Африке в 2019 году. В отчете говорится, что Египет ждет самое динамичное в регионе увеличение доходов от гостиничной индустрии.

Так, в Каире, Шарм-эш-Шейхе, Хургаде и Александрии прогнозируется рост доходов на номер (RevPAR) на 11%, 39%, 29% и 27% соответственно. При этом цены на размещение на красноморских курортах Египта все равно остаются одними из самых низких в регионе.

Средняя цена комнаты в гостиницах Шарм-эш-Шейха в этом году составляет 51 доллар США, и это самый низкий показатель на Ближнем Востоке и в Северной Африке. С каждого номера отельеры Южного Синая зарабатывают в среднем 33 доллара, подсчитали эксперты. Средняя цена комнаты в гостинице в Хургаде составляет 63 доллара, а RevPAR оценивается в 43 доллара.

Для сравнения: на иорданском курорте Акаба комната в отеле продается в среднем за 120 долларов, RevPAR составляет 66 долларов.

Номер в Бахрейне обойдется в среднем в 154 доллара (RevPAR здесь равен 87 долларам), в Омане – в 164 доллара (доход – 95 долларов). Ближе всего к ценам курортов Египта только отели эмирата Шарджа (ОАЭ): при средней цене комнаты в 66 долларов доход отельеров составляет 43 доллара.

По оценке экспертов, в этом году средняя загрузка гостиниц Шарм-эш-Шейха - 64%, Хургады – 69%.

Исследование показывает, что в ближайшем будущем доходы отельеров Египта, если не произойдет форс-мажора, вырастут еще больше, поскольку турпоток будет увеличиваться. По итогам первого полугодия доход от отельной индустрии на курортах Египта вырос в среднем на 25%, а по итогам всего года может увеличиться на 27%.