Путин и Эрдоган обсудят на МАКС-2019 сотрудничество в ВТС

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 27 августа обсудит с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом на Международном авиакосмическом салоне МАКС-2019 сотрудничество в военно-технической сфере, сообщает пресс-служба Кремля.
Отмечается, что 27 августа в Жуковском пройдет встреча Путина с Эрдоганом, который будет находиться в России с кратким рабочим визитом и посетит 14-й Международный авиакосмический салон "МАКС-2019".
"В ходе переговоров имеется в виду обсудить вопросы дальнейшего развития российско-турецкого сотрудничества в политической, торгово-экономической, военно-технической и гуманитарной сферах, а также актуальные аспекты международной и региональной повестки дня", - говорится в сообщении.