Путин и Эрдоган обсудят на МАКС-2019 сотрудничество в ВТС

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 27 августа обсудит с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом на Международном авиакосмическом салоне МАКС-2019 сотрудничество в военно-технической сфере, сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что 27 августа в Жуковском пройдет встреча Путина с Эрдоганом, который будет находиться в России с кратким рабочим визитом и посетит 14-й Международный авиакосмический салон "МАКС-2019".