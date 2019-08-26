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РИА Новости

Свидетель: обвиняемый в краже картины Куинджи хранил ее вместе с шинами

14:59 26.08.2019
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкОбвиняемый в краже картины художника Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" из Третьяковской галереи Денис Чуприков
Обвиняемый в краже картины художника Архипа Куинджи Ай-Петри. Крым из Третьяковской галереи Денис Чуприков
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Обвиняемый в краже картины художника Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" из Третьяковской галереи Денис Чуприков. Архивное фото
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Обвиняемый в хищении картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" из Третьяковской галереи Денис Чуприков хранил ее в подвальном помещении вместе с шинами, заявил в Замоскворецком суде столицы его коллега.
"Он спросил, можно оставить вещь на хранение, я сказал, что да. Я не знал, что это картина, предмет был завернут в куртку", - пояснил свидетель. По его словам, в этом подвальном помещении хранили шины, за это надо было заплатить 300 рублей в месяц.
Денис Чуприков, обвиняемый в краже картины художника Архипа Куинджи Ай-Петри. Крым из Третьяковской галереи, в Замоскворецком суде города Москвы. 22 июля 2019
22 июля, 13:54РИА Новости
Похититель картины Куинджи из Третьяковки отказался пояснить свои мотивы
По словам коллеги, хранение картины тоже было платным, но оплатить надо было позднее, уже при получении обратно. "Я подошел, около стенки поставил и все", - отметил свидетель.
По его словам, через несколько часов к ним на работу приехала полиция. "Представился подполковник, попросил пройти в подвал. Там уже была следственная группа, они уже стояли с картиной", - пояснил коллега обвиняемого.
Громкое преступление произошло 27 января: картину знаменитого пейзажиста "Ай-Петри. Крым" вынес молодой человек в черном прямо с выставки, и никто ему не помешал. На следующее утро МВД РФ объявило о задержании подозреваемого, само полотно нашли в Одинцовском районе Подмосковья. Чуприков в ходе следствия признал себя виновным и заявил, что хотел "привлечь внимание к себе". По словам адвоката, Чуприков возместил стоимость восстановительных работ - 13 тысяч рублей.
Кадр из фильма Старики-разбойники (1971)
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Хайп дороже денег. Слухи и правда о скандальных кражах картин
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