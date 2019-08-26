Приход Исаакиевского собора хочет изменить расписание богослужений

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 авг – РИА Новости. Новое расписание богослужений в Исаакиевском соборе не повлияет на работу музея, сообщили в пресс-службе учреждения.
Ранее на странице прихода Исаакиевского собора в соцсетях появилось сообщение, что с 1 сентября меняется расписание богослужений: утренняя служба переносится с 8 на 10 утра, а вечерняя – с 16 на 17.00.
"Сейчас у нас находится два варианта проведения богослужений в соборе в сентябре, направленных нам приходом: в 8 утра утренняя служба и вечерняя в 16.00, а также в 10 утра литургия и в 17.00 вечернее богослужение. Последний вариант будем согласовывать, так как он пришел к нам недавно. В любом случае на работе музея это никак не отразится", - рассказали РИА Новости в пресс-службе.
Как отметили в музее, у Исаакиевского собора есть возможность принимать и туристов, и прихожан. "Мы действуем в рамках соглашения, заключенного между музеем и Русской православной церковью, поэтому изменения расписаний нужно согласовывать. Но проблем с этим быть не должно", - добавили в государственном музее.
Ситуация вокруг Исаакиевского собора вызвала общественный резонанс, когда около двух лет назад власти Петербурга решили передать собор на 49 лет в безвозмездное пользование РПЦ с сохранением музейно-просветительских функций. Распоряжение городского комитета имущественных отношений, включающее план мероприятий по подготовке к передаче Исаакиевского собора РПЦ, датировано 30 декабря 2016 года.