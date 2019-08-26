Приход Исаакиевского собора хочет изменить расписание богослужений

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 авг – РИА Новости. Новое расписание богослужений в Исаакиевском соборе не повлияет на работу музея, сообщили в пресс-службе учреждения.

Ранее на странице прихода Исаакиевского собора в соцсетях появилось сообщение, что с 1 сентября меняется расписание богослужений: утренняя служба переносится с 8 на 10 утра, а вечерняя – с 16 на 17.00.

"Сейчас у нас находится два варианта проведения богослужений в соборе в сентябре, направленных нам приходом: в 8 утра утренняя служба и вечерняя в 16.00, а также в 10 утра литургия и в 17.00 вечернее богослужение. Последний вариант будем согласовывать, так как он пришел к нам недавно. В любом случае на работе музея это никак не отразится", - рассказали РИА Новости в пресс-службе.

Как отметили в музее, у Исаакиевского собора есть возможность принимать и туристов, и прихожан. "Мы действуем в рамках соглашения, заключенного между музеем и Русской православной церковью, поэтому изменения расписаний нужно согласовывать. Но проблем с этим быть не должно", - добавили в государственном музее.