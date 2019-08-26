Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-26T14:31Z
https://ria.ru/20190826/1557913745.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/148841/01/1488410170_0:0:1024:576_1036x0_80_0_0_3d20dd05059c50beb508ffcaf9b156d0.jpg
РИА Новости
Религия и мировоззрение

Приход Исаакиевского собора хочет изменить расписание богослужений

14:29 26.08.2019 (обновлено: 14:31 26.08.2019)
63
© Фото : Санкт-Петербургская Епархия Русской Православной Церкви/Станислав МарченкоБогослужение в Исаакиевском соборе
Богослужение в Исаакиевском соборе
© Фото : Санкт-Петербургская Епархия Русской Православной Церкви/Станислав Марченко
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 авг – РИА Новости. Новое расписание богослужений в Исаакиевском соборе не повлияет на работу музея, сообщили в пресс-службе учреждения.
Ранее на странице прихода Исаакиевского собора в соцсетях появилось сообщение, что с 1 сентября меняется расписание богослужений: утренняя служба переносится с 8 на 10 утра, а вечерняя – с 16 на 17.00.
"Сейчас у нас находится два варианта проведения богослужений в соборе в сентябре, направленных нам приходом: в 8 утра утренняя служба и вечерняя в 16.00, а также в 10 утра литургия и в 17.00 вечернее богослужение. Последний вариант будем согласовывать, так как он пришел к нам недавно. В любом случае на работе музея это никак не отразится", - рассказали РИА Новости в пресс-службе.
Как отметили в музее, у Исаакиевского собора есть возможность принимать и туристов, и прихожан. "Мы действуем в рамках соглашения, заключенного между музеем и Русской православной церковью, поэтому изменения расписаний нужно согласовывать. Но проблем с этим быть не должно", - добавили в государственном музее.
Капельницы в палате детской больницы
25 августа, 23:28РИА Новости
Жизни отравившегося в Москве наркотиками младенца ничего не угрожает
Ситуация вокруг Исаакиевского собора вызвала общественный резонанс, когда около двух лет назад власти Петербурга решили передать собор на 49 лет в безвозмездное пользование РПЦ с сохранением музейно-просветительских функций. Распоряжение городского комитета имущественных отношений, включающее план мероприятий по подготовке к передаче Исаакиевского собора РПЦ, датировано 30 декабря 2016 года.
Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге
11 января 2017, 23:00РИА Новости
Собор с библейским именем: величие и роскошь ИсаакияИсаакиевский собор - в фотоленте Ria.ru.
010010
Обсудить 0
Религия и мировоззрениеИсаакиевский соборНовости - Религия и мировоззрениеРусская православная церковьСанкт-ПетербургОбщество
Рекомендуем
Верующий во время намаза в день праздника Ураза-байрам у мечети Кул-Шариф в Казани
В Казани подводят итоги хаджа
РИА
Новости
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Костроме завели дело из-за производства фальсифицированных медизделий
Площадь Святого Петра в Ватикане
Папа Франциск приветствовал реализацию документа "о человеческом братстве"
Вид на Мечеть Кул Шариф (слева) и Благовещенский собор (справа), расположенные на территории Казанского Кремля, со смотровой площадки отеля Ривьера
В Казани рассказали о главных проблемах исламского образования
Лента
новостей
Цикл работ монахини Марии Антич о новомучениках концлагеря Ясеновац
В Вологодской области вспомнят жертв лагеря смерти Ясеновац
Президент Дональд Трамп беседует с журналистами перед отлетом саммит G-7 во Франции. 23 августа 2019
Белый дом рассказал о переговорах Трампа с премьером Австралии на G7
Подготовка космонавтов ОАЭ
Первый космонавт ОАЭ прошел 90 курсов подготовки к полету на МКС
Стетоскоп на клавиатуре
Забайкалье хочет стать пилотным регионом по развитию первичной медпомощи
Цифровое телевидение
Роскомнадзор направил предупреждение телеканалу Playboy TV
Московский финансовый форум
Стала известна тема первой пленарной сессии Мосфинфорума
Небоскребы делового центра Москва-сити, здание Министерства иностранных дел РФ и храм Христа Спасителя
В РПЦ назвали сообщения СМИ о "Русской церкви Северного Кипра" провокацией
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
На Урале женщина отдала мошеннице более миллиона рублей за "снятие порчи"
Росгвардия
В Краснодаре уволили заснувших на службе росгвардейцев
Машина Следственного комитета РФ
СК расследует дело о гибели ребенка, ударившегося о вентилятор под Ростовом
Многоцелевые истребители МиГ-29 пилотажной группы Стрижи выполняют демонстрационный полет на МАКС-2017 в Жуковском.
В Подмосковье будут ходить бесплатные автобусы во время "МАКС-2019"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:31ГТЛК прорабатывает вывод самолетов МС-21 на экспортные рынки
00:30ГТЛК планирует профинансировать поставку российских Ми-171А2 в Индию
00:13Корабль с роботом "Федором" вновь попытаются пристыковать к МКС
23:53Спецпосланник США опроверг сообщения о параметрах соглашения с "Талибаном"
23:51В Севастополе пенсионерка умерла у больницы, не дождавшись помощи врачей
23:49Британка попала в больницу с камнями в почках и лишилась конечностей
23:46Ливан попросил СБ ООН оказать эффективное давление на Израиль
23:45Власти помогут детям, родители которых погибли после камнепада в Дагестане
23:42У берегов Камчатки произошло землетрясение
23:41Умер бывший глава Volkswagen Фердинанд Пиех
23:35У двух британок обнаружили рак благодаря их собакам
23:33В Латакии прогремел взрыв
23:10Чехия готова ежегодно принимать 40 тысяч работников с Украины
23:06В Чехии расследуют инцидент с Boeing, прилетевшим из Греции на одном моторе
22:59Норвежские сейсмологи объяснили второй взрыв в день ЧП под Северодвинском
22:56СПЧ попросил полицию проверить сообщения о нападении на бездомных в Москве
22:34Израильские военные применили световые ракеты на границе с Ливаном
22:24Мантуров поддержал идею использовать народные промыслы в городской среде
22:18В Пскове потушили пожар в ангаре с битумом
22:16Макрон пообещал сделать все, чтобы жесткого Brexit не произошло
Лента новостейМолния