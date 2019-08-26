Защита Пола Уилана попросила СИЗО о проведении операции на грыже

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Защита обвиняемого в шпионаже Пола Уилана подала в СИЗО ходатайство о проведении ему операции на грыже, рассказал РИА Новости адвокат Владимир Жеребенков.

Ранее защита сообщала, что Уилан страдает от паховой грыжи, в СИЗО к нему приезжали врачи из Минздрава, которые осмотрели обвиняемого и запросили данные у коллег из США, дабы оценить динамику состояния его здоровья. Адвокаты отмечали, что ещё до ареста его планировали прооперировать в Штатах. На прошлой неделе Жеребенков заявил, что травма Уилана обострилась в СИЗО, он испытывает "постоянные ноющие боли".

"Мы подали ходатайство в СИЗО ещё в пятницу, врачи согласны с тем, что нужно делать операцию. Ответ на ходатайство по закону мы должны получить в течение 14 суток", - рассказал Жеребенков.

О задержании Уилана в Москве ФСБ сообщила в конце прошлого года. По заявлению спецслужбы, уроженца Канады схватили во время шпионской акции, Уилану грозит от 10 до 20 лет колонии. У задержанного есть гражданства США, Канады и Ирландии, также он является подданным Великобритании. По словам брата Уилана, Пол - бывший морской пехотинец и приехал в Москву на свадьбу к другу.

Из озвученных в суде данных известно, что Уилан регулярно приезжает в Россию с 2007 года. Мужчина работает старшим менеджером в сфере корпоративной безопасности в компании BorgWarner, которая занимается производством автомобильных компонентов. Фабула дела официально не раскрывается из-за секретности.