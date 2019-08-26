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РИА Новости

Хаджимба заявил, что настроен на победу во втором туре выборов в Абхазии

14:13 26.08.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЖители Сухума у избирательного участка во время голосования на президентских выборах. 25 августа 2019
Жители Сухума у избирательного участка во время голосования на президентских выборах. 25 августа 2019
© РИА Новости / Илья Питалев
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СУХУМ, 26 авг - РИА Новости. Президент Абхазии Рауль Хаджимба заявил, что настроен на дальнейшую борьбу и победу во втором туре выборов главы республики, и отметил, что итоги первого тура отражают настроения в обществе.
В Абхазии 25 августа прошли выборы президента. Действующий глава Абхазии Рауль Хаджимба и оппозиционер Алхас Квициния вышли во второй тур с результатами 23,85% и 21,97% голосов соответственно. Итоговая явка составила 66,55%.
"Говорят о том, что в обществе разность мнений существует, есть разные взгляды на те или иные вопросы, и это нормальный процесс", - ответил Хаджимба на вопрос, о чем говорят результаты первого тура. По его словам, "мы уже просчитали, какое количество, где, каким образом можно улучшить, и я не сомневаюсь, что это будет положительно сказываться на результатах второго тура".
"Я уверен, что результат будет положительным", - добавил он.
Хаджимба признался также, что пока что они с Алхаса Квициния не успели поздравить друг друга, "времени не было на это".
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