Хаджимба заявил, что настроен на победу во втором туре выборов в Абхазии

Жители Сухума у избирательного участка во время голосования на президентских выборах. 25 августа 2019

СУХУМ, 26 авг - РИА Новости. Президент Абхазии Рауль Хаджимба заявил, что настроен на дальнейшую борьбу и победу во втором туре выборов главы республики, и отметил, что итоги первого тура отражают настроения в обществе.

В Абхазии 25 августа прошли выборы президента. Действующий глава Абхазии Рауль Хаджимба и оппозиционер Алхас Квициния вышли во второй тур с результатами 23,85% и 21,97% голосов соответственно. Итоговая явка составила 66,55%.

"Говорят о том, что в обществе разность мнений существует, есть разные взгляды на те или иные вопросы, и это нормальный процесс", - ответил Хаджимба на вопрос, о чем говорят результаты первого тура. По его словам, "мы уже просчитали, какое количество, где, каким образом можно улучшить, и я не сомневаюсь, что это будет положительно сказываться на результатах второго тура".

"Я уверен, что результат будет положительным", - добавил он.