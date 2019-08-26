Нет, это не Burning Man, это круче. Фестиваль "Таврида — АРТ" в Крыму

Пионерлагерь мечты
Участники АРТ-шествия в рамках фестиваля творческих сообществ "Таврида — АРТ" в бухте Капсель в Судаке.
Участники АРТ-шествия в рамках фестиваля творческих сообществ "Таврида — АРТ" в бухте Капсель в Судаке.
Арт-объект, созданный участниками арт-кварталов на территории фестиваля творческих сообществ "Таврида — АРТ" в бухте Капсель в Судаке.
Арт-объект, созданный участниками арт-кварталов на территории фестиваля творческих сообществ "Таврида — АРТ" в бухте Капсель в Судаке.
Арт-объекты на территории фестиваля творческих сообществ "Таврида — АРТ" в бухте Капсель в Судаке.
Арт-объекты на территории фестиваля творческих сообществ "Таврида — АРТ" в бухте Капсель в Судаке.
Парусник "Херсонес" и арт-инсталляция на территории фестиваля творческих сообществ "Таврида — АРТ" в бухте Капсель в Судаке.
Парусник "Херсонес" и арт-инсталляция на территории фестиваля творческих сообществ "Таврида — АРТ" в бухте Капсель в Судаке.
Арт-объект на территории фестиваля творческих сообществ "Таврида — АРТ" в бухте Капсель города Судак Республики Крым.
Арт-объект на территории фестиваля творческих сообществ "Таврида — АРТ" в бухте Капсель города Судак Республики Крым.
Девушки фотографируются у экспоната выставки техники мотоклуба "Ночные волки".
Девушки фотографируются у экспоната выставки техники мотоклуба "Ночные волки".
Участники АРТ-шествия в рамках фестиваля творческих сообществ "Таврида — АРТ" в бухте Капсель в Судаке.
Арт-объект, созданный участниками арт-кварталов на территории фестиваля творческих сообществ "Таврида — АРТ" в бухте Капсель в Судаке.
Арт-объекты на территории фестиваля творческих сообществ "Таврида — АРТ" в бухте Капсель в Судаке.
Парусник "Херсонес" и арт-инсталляция на территории фестиваля творческих сообществ "Таврида — АРТ" в бухте Капсель в Судаке.
Арт-объект на территории фестиваля творческих сообществ "Таврида — АРТ" в бухте Капсель города Судак Республики Крым.
Девушки фотографируются у экспоната выставки техники мотоклуба "Ночные волки".
Пустой шатер, пожалуйста
Палаточный городок участников фестиваля творческих сообществ "Таврида — АРТ" в бухте Капсель города Судак Республики Крым.
Палаточный городок участников фестиваля творческих сообществ "Таврида — АРТ" в бухте Капсель города Судак Республики Крым.
Участники арт-шествия в рамках фестиваля творческих сообществ "Таврида — АРТ" в бухте Капсель в Судаке.
Участники арт-шествия в рамках фестиваля творческих сообществ "Таврида — АРТ" в бухте Капсель в Судаке.
Участники музыкальной группы "Даниэль Еремзин" выступают на концерте "Музыка молодого Крыма" на фестивале творческих сообществ "Таврида — АРТ" в бухте Капсель в Судаке.
Участники музыкальной группы "Даниэль Еремзин" выступают на концерте "Музыка молодого Крыма" на фестивале творческих сообществ "Таврида — АРТ" в бухте Капсель в Судаке.
Во время спектакля "Петр и Феврония" в постановке актеров МХАТ имени Горького на театральной сцене фестиваля творческих сообществ "Таврида — АРТ" в бухте Капсель в Судаке.
Во время спектакля "Петр и Феврония" в постановке актеров МХАТ имени Горького на театральной сцене фестиваля творческих сообществ "Таврида — АРТ" в бухте Капсель в Судаке.
Палаточный городок участников фестиваля творческих сообществ "Таврида — АРТ" в бухте Капсель города Судак Республики Крым.
Участники арт-шествия в рамках фестиваля творческих сообществ "Таврида — АРТ" в бухте Капсель в Судаке.
Участники музыкальной группы "Даниэль Еремзин" выступают на концерте "Музыка молодого Крыма" на фестивале творческих сообществ "Таврида — АРТ" в бухте Капсель в Судаке.
Во время спектакля "Петр и Феврония" в постановке актеров МХАТ имени Горького на театральной сцене фестиваля творческих сообществ "Таврида — АРТ" в бухте Капсель в Судаке.
"Будьте сильными, уверенными, будьте самими собой, — сказала Исинбаева. — Сейчас у вас возраст ошибок, но вместе с тем познания и определения. Я верю, что все вы — лучшие из лучших, визионеры, те, на кого будут делать ставки в стране в будущем".
Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева на встрече с участниками арт-кварталов на фестивале творческих сообществ "Таврида — АРТ" в бухте Капсель в Судаке.
Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева на встрече с участниками арт-кварталов на фестивале творческих сообществ "Таврида — АРТ" в бухте Капсель в Судаке.
Писатель Захар Прилепин (слева) во время творческой встречи в рамках фестиваля творческих сообществ "Таврида — АРТ" в бухте Капсель в Судаке.
Писатель Захар Прилепин (слева) во время творческой встречи в рамках фестиваля творческих сообществ "Таврида — АРТ" в бухте Капсель в Судаке.
Участники иммерсивного представления в арт-квартале на территории фестиваля творческих сообществ "Таврида — АРТ" в бухте Капсель в Судаке.
Участники иммерсивного представления в арт-квартале на территории фестиваля творческих сообществ "Таврида — АРТ" в бухте Капсель в Судаке.
Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева на встрече с участниками арт-кварталов на фестивале творческих сообществ "Таврида — АРТ" в бухте Капсель в Судаке.
Писатель Захар Прилепин (слева) во время творческой встречи в рамках фестиваля творческих сообществ "Таврида — АРТ" в бухте Капсель в Судаке.
Участники иммерсивного представления в арт-квартале на территории фестиваля творческих сообществ "Таврида — АРТ" в бухте Капсель в Судаке.
Пыль на память
Лидер музыкального коллектива "Группировка Ленинград" Сергей Шнуров выступает на концерте в день официального закрытия фестиваля творческих сообществ "Таврида — АРТ" в бухте Капсель в Судаке.
Лидер музыкального коллектива "Группировка Ленинград" Сергей Шнуров выступает на концерте в день официального закрытия фестиваля творческих сообществ "Таврида — АРТ" в бухте Капсель в Судаке.
Музыкальный коллектив "Группировка Ленинград" выступает на концерте в день официального закрытия фестиваля творческих сообществ "Таврида — АРТ" в бухте Капсель в Судаке.
Музыкальный коллектив "Группировка Ленинград" выступает на концерте в день официального закрытия фестиваля творческих сообществ "Таврида — АРТ" в бухте Капсель в Судаке.
Главная сцена во время концерта в день официального закрытия фестиваля творческих сообществ "Таврида — АРТ" в бухте Капсель в Судаке.
Главная сцена во время концерта в день официального закрытия фестиваля творческих сообществ "Таврида — АРТ" в бухте Капсель в Судаке.
Певец Сергей Лазарев выступает на концерте в день официального закрытия фестиваля творческих сообществ "Таврида — АРТ" в бухте Капсель в Судаке.
Певец Сергей Лазарев выступает на концерте в день официального закрытия фестиваля творческих сообществ "Таврида — АРТ" в бухте Капсель в Судаке.
Праздничный фейерверк в честь официального закрытия фестиваля творческих сообществ "Таврида — АРТ" в бухте Капсель в Судаке.
Праздничный фейерверк в честь официального закрытия фестиваля творческих сообществ "Таврида — АРТ" в бухте Капсель в Судаке.
Лидер музыкального коллектива "Группировка Ленинград" Сергей Шнуров выступает на концерте в день официального закрытия фестиваля творческих сообществ "Таврида — АРТ" в бухте Капсель в Судаке.
Музыкальный коллектив "Группировка Ленинград" выступает на концерте в день официального закрытия фестиваля творческих сообществ "Таврида — АРТ" в бухте Капсель в Судаке.
Главная сцена во время концерта в день официального закрытия фестиваля творческих сообществ "Таврида — АРТ" в бухте Капсель в Судаке.
Певец Сергей Лазарев выступает на концерте в день официального закрытия фестиваля творческих сообществ "Таврида — АРТ" в бухте Капсель в Судаке.
Праздничный фейерверк в честь официального закрытия фестиваля творческих сообществ "Таврида — АРТ" в бухте Капсель в Судаке.