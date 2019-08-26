Нет, это не Burning Man, это круче. Фестиваль "Таврида — АРТ" в Крыму

СУДАК, 26 авг — РИА Новости, Ирина Овчинникова. Научиться снимать короткометражное кино или видео для инстаграма, танцевать Vogue, получить роль в сериале, пошутить с Масляковым, почувствовать себя в одной команде с Исинбаевой, поговорить с Прилепиным, послушать Лазарева и Шнурова — все это только про один день на "Таврида — АРТ". О том, как проходил фестиваль, что общего у бухты Капсель под Судаком с пустыней Блэк-Рок в США и зачем нужен шатер, где ничего не происходит, — в материале РИА Новости.

Пионерлагерь мечты

"Как отличить гостя фестиваля от его участника? Не по бейджу или загару! Мы уже не отворачиваемся от ветра, несущего пыль: привыкли, — говорит студент Алексей из Санкт-Петербурга. — Иногда я чувствую себя, как Хантер Томпсон в "Страхе и ненависти в Лас-Вегасе" или участники фестиваля Burning Man, проходящего в пустыне".

А вообще, по словам Алексея, "Таврида — АРТ", где можно без ограничений заниматься творчеством, искусством или, как в его случае, танцами, — место уникальное. "Вокруг почти никого, рядом море, а вечером над головой — огромное звездное небо, и кажется, что именно здесь происходит самое важное", — заключает он.

"Напоминает пионерский лагерь, "Артек" например, только ребята ходят не с вожатыми строем, а как захотят, и все время торопятся на какие-то воркшопы. Наверное, это что-то важное", — делится впечатлениями Валентина из Мурманска, которая, отдыхая в Феодосии, приехала на фестиваль как гость.

Действительно, курортное место у моря, большой палаточный городок с огромной столовой делают "Тавриду — АРТ" похожей на пионерлагерь, но только на первый взгляд. Вместо построений — яркие арт-шествия, вместо тихого часа — отдых на мягких пуфах под выступления музыкальных коллективов, в том числе из Крыма. А еще можно есть мороженое хоть на завтрак, обед и ужин — его здесь, как и воду, раздают бесплатно.

Пустой шатер, пожалуйста

"Ребята делают только то, что им нравится, — подчеркивает волонтер Ксения. — Они выбрали одно из восьми направлений — кино&театр, лайф, КВН, арт, добро, музыка, народное, танцы — и все дни жили этой темой, даже с радостью учились".

В каждом из арт-кварталов — своя сцена, своя программа — развлекательная и лекционная, есть и мастер-классы. Здесь в русских народных костюмах поют частушки и танцуют вприсядку, неподалеку — тоже движения под музыку, только это уже Vogue вместе с Дарьей Ролик, финалисткой шоу "Танцы на ТНТ". Еще совместное рисование на щитах и даже одежде, театральные постановки и дискуссии о волонтерстве и не только.

Параллельно можно получить роль в сериале, принять участие в питчинге сценариев, научиться снимать видео и фото для соцсетей, а также пообщаться с президентом Международного союза КВН Александром Масляковым или двукратной олимпийской чемпионкой Еленой Исинбаевой в формате посиделок.

"Будьте сильными, уверенными, будьте самими собой, — сказала Исинбаева. — Сейчас у вас возраст ошибок, но вместе с тем познания и определения. Я верю, что все вы — лучшие из лучших, визионеры, те, на кого будут делать ставки в стране в будущем".

Также спортсменка заверила всех, что "нет ничего невозможного, главное не лежать на диване, а прикладывать усилия".

Важность происходящего в бухте Капсель для молодых творцов подчеркнул писатель Захар Прилепин, который представил на фестивале свой новый роман. "В такой среде те, кто чувствовал себя в одиночестве, думают: "Есть такие же, как я, их много", а у кого была ложная завышенная самооценка — подтягиваются. И то и другое очень хорошо," — подчеркнул Прилепин.

События на "Таврида — АРТ" происходили без перерыва и чаще всего — параллельно. Фестиваль с его огромной территорией (где даже есть "станция метро" — необычный арт-объект) похож на огромный город, живущий своей жизнью.

В тени у одного из шатров от солнца прячется Ксения из Екатеринбурга. "За последние дни я так много узнала, увидела, осознала, что сейчас, честно, хотела бы здесь уединения, маленький дзен-квартал, где был бы шатер, где ничего не происходит, — признается она. — Хотя ладно, я нормально отдохнула, пойду на спектакль МХАТа".

Пыль на память

В завершающий день фестиваля для участников и гостей, которые смогли попасть на "Тавриду — АРТ", просто зарегистрировавшись на сайте, выступили Леонид Агутин, Сергей Лазарев, Юлианна Караулова, а также группа "Ленинград".

Концерт, фееричный аналог пионерского финального костра, вызывает грусть у некоторых участников: всего один день до отъезда. Потом будет общение в соцсетях, совместные проекты и поездки в гости друг к другу.