В РПЦ назвали сообщения СМИ о "Русской церкви Северного Кипра" провокацией

МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. В Московском патриархате назвали провокацией публикацию кипрской газеты " В Московском патриархате назвали провокацией публикацию кипрской газеты " Филелефтерос " о действии на оккупированной Турцией части Кипра так называемой "Русской православной церкви Северного Кипра" и выразили благодарность руководству Кипрской православной церкви за оперативную реакцию и разъяснения о непричастности РПЦ к подобным вещам.

Ранее газета "Филелефтерос" написала, что Церковь начала работать в Киринии, ее священник по имени Алексей Иванов "был рукоположен в 2014 году одесским митрополитом Агафангелом Пашковским, который является "главой Русской православной церкви за рубежом". После этого ряд кипрских и греческих СМИ стали утверждать, что за появлением Церкви стоит "рука Москвы".

"Статья А. Викетоса в кипрской газете "Филелефтерос" с провокационным названием "Русская православная церковь" в оккупированной Киринии" была опубликована с целью посеять недоверие у киприотов к России и Русской церкви. Не случайно в публикации содержится много рассуждений о некоем вторжении в юрисдикцию Кипрской церкви и действиях против территориальной целостности Кипра, но при этом ни слова не сказано о том, что данная община никогда не имела никакого отношения к Московскому патриархату", - заявил РИА Новости секретарь отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата по межправославным отношениям протоиерей Игорь Якимчук.

Так, в публикации не говорилось о том, что "церковь" Северного Кипра подчиняется проживающему в Одессе так называемому "митрополиту" Агафангелу (Пашковскому), не признавшему воссоединения Русской православной церкви за границей (РПЦЗ) с Московским патриархатом в 2007 году, ушедшему в раскол и лишенному в РПЦЗ сана в 2009 году.

"Мы благодарны блаженнейшему архиепископу Новой Юстинианы и всего Кипра Хризостому, иерархам Кипрской церкви и посольству России на Кипре за данные ими оперативные исчерпывающие разъяснения по поводу упомянутой публикации", - добавил Якимчук.

Говоря о положении проживающих на севере Кипра православных русскоязычных соотечественниках, представитель ОВЦС сообщил, что "Московским патриархатом делается все возможное для организации их пастырского окормления".