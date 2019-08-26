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РИА Новости
Религия и мировоззрение

В РПЦ назвали сообщения СМИ о "Русской церкви Северного Кипра" провокацией

13:32 26.08.2019 (обновлено: 13:54 26.08.2019)
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© РИА Новости / Виталий БелоусовНебоскребы делового центра "Москва-сити", здание Министерства иностранных дел РФ и храм Христа Спасителя
Небоскребы делового центра Москва-сити, здание Министерства иностранных дел РФ и храм Христа Спасителя
© РИА Новости / Виталий Белоусов
МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. В Московском патриархате назвали провокацией публикацию кипрской газеты "Филелефтерос" о действии на оккупированной Турцией части Кипра так называемой "Русской православной церкви Северного Кипра" и выразили благодарность руководству Кипрской православной церкви за оперативную реакцию и разъяснения о непричастности РПЦ к подобным вещам.
Ранее газета "Филелефтерос" написала, что Церковь начала работать в Киринии, ее священник по имени Алексей Иванов "был рукоположен в 2014 году одесским митрополитом Агафангелом Пашковским, который является "главой Русской православной церкви за рубежом". После этого ряд кипрских и греческих СМИ стали утверждать, что за появлением Церкви стоит "рука Москвы".
Архиепископ Новой Юстинианы и всего Кипра Хризостом II
20 августа, 09:32Религия и мировоззрение
Архиепископ Хризостом назвал "русскую церковь Северного Кипра" мошенниками
"Статья А. Викетоса в кипрской газете "Филелефтерос" с провокационным названием "Русская православная церковь" в оккупированной Киринии" была опубликована с целью посеять недоверие у киприотов к России и Русской церкви. Не случайно в публикации содержится много рассуждений о некоем вторжении в юрисдикцию Кипрской церкви и действиях против территориальной целостности Кипра, но при этом ни слова не сказано о том, что данная община никогда не имела никакого отношения к Московскому патриархату", - заявил РИА Новости секретарь отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата по межправославным отношениям протоиерей Игорь Якимчук.
Так, в публикации не говорилось о том, что "церковь" Северного Кипра подчиняется проживающему в Одессе так называемому "митрополиту" Агафангелу (Пашковскому), не признавшему воссоединения Русской православной церкви за границей (РПЦЗ) с Московским патриархатом в 2007 году, ушедшему в раскол и лишенному в РПЦЗ сана в 2009 году.
Северный Кипр
19 августа, 20:32Религия и мировоззрение
В посольстве России назвали незаконной "русскую церковь Северного Кипра"
"Мы благодарны блаженнейшему архиепископу Новой Юстинианы и всего Кипра Хризостому, иерархам Кипрской церкви и посольству России на Кипре за данные ими оперативные исчерпывающие разъяснения по поводу упомянутой публикации", - добавил Якимчук.
Говоря о положении проживающих на севере Кипра православных русскоязычных соотечественниках, представитель ОВЦС сообщил, что "Московским патриархатом делается все возможное для организации их пастырского окормления".
"По согласованию с Кипрской церковью север острова регулярно посещает командированный на Кипр священник нашей Церкви, который совершает там богослужения. Одной из его задач является установление контакта с теми, кто был введен в заблуждение раскольниками и разъяснение им пагубности раскола", - сказал собеседник агентства.
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Религия и мировоззрениерелигияОтдел внешних церковных связей Московского ПатриархатаРусская православная церковьРоссияВ мире
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