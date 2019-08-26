Путин и Эрдоган обсудят ситуацию в Идлибе, заявил Песков

Ранее президенты в ходе телефонного разговора договорились активизировать усилия для ликвидации террористической угрозы, исходящей из зоны деэскалации Идлиб. Разговор состоялся после того, как сирийская правительственная армия 22 августа заняла город Хан-Шейхун в провинции Идлиб. Корреспондент РИА Новости первым из представителей зарубежных СМИ побывал в освобожденном Хан-Шейхуне, долгие годы остававшемся оплотом террористов. По его словам, Хан-Шейхун, бывший под контролем экстремистов с 2014 года, очень сильно разрушен, многие здания лежат в руинах. В городе начато разминирование, в первую очередь жилых домов и инфраструктурных объектов.

"Путин неоднократно говорил, что он относится с пониманием к озабоченности наших турецких коллег в этой связи, но в то же время также президент и сохраняет, и неоднократно подтверждает свою озабоченность в связи с активизацией действий террористических элементов из Идлиба, которая, конечно, не может осуществляться без соответствующего подавления и уничтожения этих террористов. Именно для обсуждения этой непростой ситуации президенты и условились провести встречу в Москве, которая будет завтра", - сказал Песков в понедельник в ответ на вопрос журналиста, что ответил Путин на слова Эрдогана о том, что сирийская компания в Идлибе создает гуманитарный кризис и угрозу для национальной безопасности Турции.