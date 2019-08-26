Путин и Эрдоган во время переговоров сделают акцент на Сирии, заявил Песков

"В этой связи, конечно, будет обсуждаться и Сирия, и Украина, и другие вопросы. Но, конечно, определенный акцент на сирийских делах будет сделан. Это можно с легкость предположить, в связи с тем, что ситуация в Идлибе, которая продолжает оставаться в соответствии с сочинскими договоренностями зоной ответственности Турецкой республики, продолжает оставаться весьма и весьма напряженной", - сказал Песков.