Путин и Эрдоган во время переговоров сделают акцент на Сирии, заявил Песков

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Акцент на "сирийских делах" будет сделан во время переговоров президента РФ Владимира Путина и турецкого лидера Тайипа Эрдогана в Москве, сообщил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Он также отметил, что Турция - очень близкий партнёр и союзник России.
"Страны объединяют, в целом, очень развитые торгово-экономические отношения, многовекторные, которые отличаются даже близостью в таких чувствительных областях, как военно-техническое сотрудничество", - сказал Песков.
Он добавил, что большие проекты и сделки, которые реализуются между двумя странами, являются прочной основой для взаимодействия и в политической области.
"В этой связи, конечно, будет обсуждаться и Сирия, и Украина, и другие вопросы. Но, конечно, определенный акцент на сирийских делах будет сделан. Это можно с легкость предположить, в связи с тем, что ситуация в Идлибе, которая продолжает оставаться в соответствии с сочинскими договоренностями зоной ответственности Турецкой республики, продолжает оставаться весьма и весьма напряженной", - сказал Песков.