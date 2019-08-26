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РИА Новости
Война в Сирии

Путин и Эрдоган во время переговоров сделают акцент на Сирии, заявил Песков

13:22 26.08.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган
Президент РФ Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Акцент на "сирийских делах" будет сделан во время переговоров президента РФ Владимира Путина и турецкого лидера Тайипа Эрдогана в Москве, сообщил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Он также отметил, что Турция - очень близкий партнёр и союзник России.
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"Страны объединяют, в целом, очень развитые торгово-экономические отношения, многовекторные, которые отличаются даже близостью в таких чувствительных областях, как военно-техническое сотрудничество", - сказал Песков.
Он добавил, что большие проекты и сделки, которые реализуются между двумя странами, являются прочной основой для взаимодействия и в политической области.
"В этой связи, конечно, будет обсуждаться и Сирия, и Украина, и другие вопросы. Но, конечно, определенный акцент на сирийских делах будет сделан. Это можно с легкость предположить, в связи с тем, что ситуация в Идлибе, которая продолжает оставаться в соответствии с сочинскими договоренностями зоной ответственности Турецкой республики, продолжает оставаться весьма и весьма напряженной", - сказал Песков.
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Война в СирииДмитрий ПесковВладимир ПутинТурцияСирияРеджеп Тайип ЭрдоганРоссияУкраинаВ мире
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