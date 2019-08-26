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РИА Новости

Названы самые популярные станции МЦК

13:15 26.08.2019 (обновлено: 13:25 26.08.2019)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваМЦК
МЦК
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МЦК. Архивное фото
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. "Владыкино", "Ботанический сад" и "Площадь Гагарина" стали самыми популярными станциями МЦК с начала года, рассказали РИА Новости в пресс-службе московского метро.
"Самой популярной станцией остается "Площадь Гагарина" - с начала года через нее прошли 8,3 миллиона пассажиров. Также в тройку лидеров входят станции "Владыкино" и "Ботанический сад". На каждой из них есть удобная пересадка на метро", - рассказали в пресс-службе.
Отмечается, что с начала года Московским центральным кольцом (МЦК) воспользовались более 90 миллионов пассажиров. Это на 11,7 миллиона больше, чем за аналогичный период прошлого года.
В апреле этого года "Ласточки" МЦК перевезли самое большое количество пассажиров с момента запуска кольца - около 562 тысячи москвичей и гостей столицы.
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Сейчас с МЦК можно сделать пересадку на 23 станции радиальных линий метро и на 9 платформ пригородного железнодорожного транспорта. С каждой станции можно также пересесть на автобусы, троллейбусы или трамваи.
"В 2017 году был сокращен интервал движения в час пик с 6 до 5 минут, а во внепиковые часы – с 12 до 10 минут. Это позволило увеличить количество пассажирских мест на 20%. В условиях постоянного роста пассажиропотока на МЦК к концу 2019 года планируется сократить интервалы движения в часы пик с 5 до 4 минут", - добавили в пресс-службе.
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ТуризмМосковское центральное кольцо (МЦК)МоскваОбщество
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