Названы самые популярные станции МЦК

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. "Владыкино", "Ботанический сад" и "Площадь Гагарина" стали самыми популярными станциями МЦК с начала года, рассказали РИА Новости в пресс-службе московского метро.

"Самой популярной станцией остается "Площадь Гагарина" - с начала года через нее прошли 8,3 миллиона пассажиров. Также в тройку лидеров входят станции "Владыкино" и "Ботанический сад". На каждой из них есть удобная пересадка на метро", - рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что с начала года Московским центральным кольцом (МЦК) воспользовались более 90 миллионов пассажиров. Это на 11,7 миллиона больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В апреле этого года "Ласточки" МЦК перевезли самое большое количество пассажиров с момента запуска кольца - около 562 тысячи москвичей и гостей столицы.

Сейчас с МЦК можно сделать пересадку на 23 станции радиальных линий метро и на 9 платформ пригородного железнодорожного транспорта. С каждой станции можно также пересесть на автобусы, троллейбусы или трамваи.