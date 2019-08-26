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РИА Новости

Путин и Эрдоган во вторник проведут двусторонние переговоры

13:02 26.08.2019 (обновлено: 15:08 26.08.2019)
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© РИА Новости / Алексей Никольский
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Тайип Эрдоган проведут двусторонние переговоры во вторник после посещения авиасалона МАКС-2019 в Жуковском, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Завтра у президента напряженный день. В Жуковском будет день рабочего визита президента Эрдогана, президента Турции. Они в Жуковском вместе с Путиным посмотрят экспозицию форума (авиасалона МАКС-2019 - ред.), и, конечно же, проведут двусторонние переговоры",- сказал Песков.
"Кроме того, завтра закрывается WorldSkills в Казани, Путин там будет", - добавил пресс-секретарь президента.
Как добавили в пресс-службе Кремля, президент примет участие в церемонии закрытия чемпионата.
"Помимо выступления перед участниками международных соревнований, Путин встретится с российской сборной молодых профессионалов и президентом WorldSkills International Бартли", - говорится в сообщении.
МИА "Россия сегодня" выступает официальным информационным партнером авиакосмического салона МАКС-2019, который пройдёт с 27 августа по 1 сентября в Жуковском.
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