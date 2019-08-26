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РИА Новости

В Жуковском и Раменском ограничат движение транспорта из-за МАКС-2019

12:27 26.08.2019
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМеждународный авиасалон "МАКС".
Международный авиасалон МАКС.
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Международный авиасалон "МАКС". . Архивное фото
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. На время проведения авиасалона "МАКС-2019" ограничат движение транспорта в подмосковном Жуковском и Раменском, на некоторых территориях также будет запрещена парковка, сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
"В период проведения международного авиационно-космического салона "МАКС-2019" с 27 августа по 1 сентября с 6:00 до 22:00 движение транспорта на дорогах в городе Жуковский и городе Раменское будет ограничено", - говорится в сообщении.
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Так, для транзитного транспорта за исключением автомобилей жителей, проживающих в Жуковском, движение будет закрыто на участках автодорог регионального и межмуниципального значения: подъезд к Жуковскому (ЛИИ им. Громова) от М-5 "Урал", "Москва – Жуковский (Раменский район)" с 32,4 по 35 км в сторону города Жуковский, "Москва – Жуковский" – аэропорт Быково" 2,6 по 3,8 км в сторону города Жуковский.
В черте Жуковского ограничения введут на улицах Гагарина, Горького, Дзержинского, Дугина, Жуковского, Кооперативной, Мичурина, Мясищева, Наркомвод, Туполева и Чкалова, уточнили в ведомстве.
"С целью оптимизации дорожной ситуации будет изменена организация движения по улице Жуковского с односторонним движением в обратном направлении в сторону платформы "Отдых" с установкой соответствующих дорожных знаков. В г. Раменском на улице Электрификации ограничат круговое движение в сторону г. Жуковский", - добавили в министерстве.
На период проведения мероприятия с 6:00 до 22:00 будет запрещена парковка на дорогах: "Островцы – Верея" с 0 по 4,9 км, "Подъезд к г. Жуковский (ЛИИ им. Громова) от М-5 "Урал" с 0 по 6,6 км, ул. Гагарина с 0 по 3,4 км, ул. Чкалова с 0 по 2,7 км, ул. Амет-хан Султана с 0 по 0,8 км, ул. Туполева с 0 по 5,1 км, ул. Горького с 0 по 1,4 км, ул. Праволинейная с 0 по 1,9 км, ул. Наркомвод с 0 по 3,4 км, ул. Дзержинского с 0 по 0,9 км, ул. Жуковского с 0 по 1,5 км, ул. Кооперативная с 0 по 4,1 км.
МИА "Россия сегодня" выступает официальным информационным партнером авиакосмического салона МАКС-2019.
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Авиасалон МАКСМоскваМосковская областьРоссияОбщество
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