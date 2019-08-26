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РИА Новости

Ульянов прокомментировал заявления США по поставкам оружия Ирану

12:21 26.08.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМихаил Ульянов
Михаил Ульянов
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Михаил Ульянов. Архивное фото
ВЕНА, 26 авг - РИА Новости, Маргарита Костив. Заявления США по эмбарго на поставки оружия Ирану отражают их линию на подрыв Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, всерьез в расчет приниматься не могут, заявил в понедельник РИА Новости постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук ранее заявил, что Вашингтон надеется на поддержку СБ ООН в продлении эмбарго на поставки оружия Ирану.
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22 августа, 11:37РИА Новости
Проблемы Ирана и США носят стратегический характер, заявил Роухани
"Предложения Соединённых Штатов отражают их линию на подрыв СВПД и всерьез в расчет приниматься не могут", - заявил постпред.
"Все решения на этот счет содержатся в положениях ядерной сделки, одобренной резолюцией 2231 Совета Безопасности ООН. В соответствии с ними ограничения на поставки вооружений в Иран отменяются в середине октября 2020 года. Никаких оснований для пересмотра уже принятых СБ ООН решений нет", - добавил Ульянов.
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Михаил Ульянов (дипломат)РоссияИранСШАВ мире
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