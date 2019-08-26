Ульянов прокомментировал заявления США по поставкам оружия Ирану

ВЕНА, 26 авг - РИА Новости, Маргарита Костив. Заявления США по эмбарго на поставки оружия Ирану отражают их линию на подрыв Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, всерьез в расчет приниматься не могут, заявил в понедельник РИА Новости постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук ранее заявил, что Вашингтон надеется на поддержку СБ ООН в продлении эмбарго на поставки оружия Ирану.
"Предложения Соединённых Штатов отражают их линию на подрыв СВПД и всерьез в расчет приниматься не могут", - заявил постпред.
"Все решения на этот счет содержатся в положениях ядерной сделки, одобренной резолюцией 2231 Совета Безопасности ООН. В соответствии с ними ограничения на поставки вооружений в Иран отменяются в середине октября 2020 года. Никаких оснований для пересмотра уже принятых СБ ООН решений нет", - добавил Ульянов.