Ульянов прокомментировал заявления США по поставкам оружия Ирану

ВЕНА, 26 авг - РИА Новости, Маргарита Костив. Заявления США по эмбарго на поставки оружия Ирану отражают их линию на подрыв Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, всерьез в расчет приниматься не могут, заявил в понедельник РИА Новости постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук ранее заявил, что Вашингтон надеется на поддержку СБ ООН в продлении эмбарго на поставки оружия Ирану.

"Предложения Соединённых Штатов отражают их линию на подрыв СВПД и всерьез в расчет приниматься не могут", - заявил постпред.