Ленобласть заняла первое место по наименьшему количеству чиновников

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 авг - РИА Новости. Ленинградская область стала лидером в России по наименьшему числу сотрудников органов власти на одну тысячу всех жителей субъекта Федерации, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства со ссылкой на данные Росстата о численности работников государственных органов и органов местного самоуправления в субъектах Российской Федерации.

По его словам, согласно документу, в Ленинградской области на тысячу жителей приходится самое маленькое число чиновников – 8,7 человек, что на 5% меньше, чем годом ранее.

"Мы ожидаем, что по итогам 2019 года сокращение служащих продолжится. В регионе завершается административная реформа, одной из задач которой было сохранить на государственной службе только должности, реализующие государственные функции. Как сказал великий русский полководец Александр Суворов — побеждать надо не числом, а уменьем", — подчеркнул губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, комментируя данные.