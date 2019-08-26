Ленобласть заняла первое место по наименьшему количеству чиновников

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 авг - РИА Новости. Ленинградская область стала лидером в России по наименьшему числу сотрудников органов власти на одну тысячу всех жителей субъекта Федерации, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства со ссылкой на данные Росстата о численности работников государственных органов и органов местного самоуправления в субъектах Российской Федерации.
По его словам, согласно документу, в Ленинградской области на тысячу жителей приходится самое маленькое число чиновников – 8,7 человек, что на 5% меньше, чем годом ранее.
"Мы ожидаем, что по итогам 2019 года сокращение служащих продолжится. В регионе завершается административная реформа, одной из задач которой было сохранить на государственной службе только должности, реализующие государственные функции. Как сказал великий русский полководец Александр Суворов — побеждать надо не числом, а уменьем", — подчеркнул губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, комментируя данные.
В свою очередь представитель пресс-службы обладминистрации уточнил, что официально в регионе проживает порядка 1 813 816 человек (данные актуальные на 1 января 2019 года. – прим.ред.). В начале текущего года была начата административная реформа, затронувшая муниципалитеты. Перемены, в первую очередь, затронули муниципалитеты, которые дотируются из областного бюджета более чем на 75%, а также областное правительство - комитеты, дублирующие функции казенных организаций, ликвидируются, некоторые госпредприятия объединяются.