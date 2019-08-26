Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-26T15:01Z
https://ria.ru/20190826/1557904127.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155314/34/1553143449_0:168:3072:1896_1036x0_80_0_0_0064be9ac8312543aa602f3d92305751.jpg
РИА Новости

В Росстате рассказали, в каких регионах женщин будет меньше, чем мужчин

11:52 26.08.2019 (обновлено: 15:01 26.08.2019)
1869
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкПосетители на Международном фестивале "Усадьба Jazz" в музее-усадьбе "Архангельское"
Посетители на Международном фестивале Усадьба Jazz в музее-усадьбе Архангельское
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. До 2036 года численность женщин в России продолжит превышать численность мужчин, однако потом пропорции в некоторых регионах серьезно изменятся, рассказали РИА Новости в Росстате.
В предыдущем среднем (базовом) прогнозе ведомства говорилось о том, что мужчин через 17 лет будет больше, чем женщин только на Чукотке и Камчатке.
Теперь же на Чукотке к 2036 году ожидается, что на тысячу мужчин будет 1027 женщин (ранее прогнозировалось 813).
В то же время к Камчатке добавилось пять новых регионов, где через 17 лет в "дефиците" будут женщины:
Севастополь — 881 женщина на тысячу мужчин (сейчас 1107);
Ленинградская область — 914 женщин на тысячу мужчин (сейчас 1114);
Тюменская область без автономии — 933 женщины на тысячу мужчин (1091);
Сахалин — 955 женщин на тысячу мужчин (сейчас 1069);
Мордовия — 999 женщин на тысячу мужчин (1119).
Как изменилась российская семья за 20 лет
5 августа, 16:24РИА Новости
Портрет российской семьи Как изменилась российская семья за 20 лет
21993114
Обсудить 10
РосстатЛенинградская областьРоссияОбщество
Рекомендуем
Президент США Дональд Трамп во время саммита G7 в Биаррице
Трамп прокомментировал возможность присоединения России к G7
РИА
Новости
Вид на Москву
Синоптики предупредили о первых заморозках в Москве
Ядерный взрыв
В Литве предсказали "ядерную гибель"
Гиперзвуковая крылатая ракета X-51A Waverider
Переиграть Россию. Какое гиперзвуковое оружие разрабатывают в США
Лента
новостей
Моторвагонное депо Крюково
В Чечне забросали камнями поезд Петербург — Махачкала
Банкоматы в супермаркете
Путин обеспокоен низкими темпами роста доходов россиян
Президент Франции Эммануэль Макрон во время выступления в Париже накануне саммита G7
Макрон выходит на тропу войны: под ударом Бразилия, Россия и США
Генеральный директор Amazon Джефф Безос
Богатейшие люди мира за день потеряли 14 миллиардов долларов
Посол РФ в Великобритании Александр Яковенко во время пресс-конференции в Лондоне. 13 апреля 2018
Путин освободил Яковенко от должности посла в Великобритании
Президент США Дональд Трамп в кулуарах саммита G7 в Биаррице, юго-запад Франции. 25 августа 2019
Трамп поссорился с лидерами G7 из-за России, сообщили СМИ
Бывший министр России по связям с Открытым правительством Михаил Абызов в Басманном суде
По делу Абызова арестовали счета и имущество на 27 миллиардов рублей
Прилавок с пивом в отделении Почты России в поселке Абрам-Мыс Кольского района Мурманской области
Отделения "Почты России" могут стать алкомаркетами и аптеками
Опубликовано видео учений по скрытной переброске атомных подлодок
Опубликовано видео учений по скрытной переброске атомных подлодок
Сбежавший из колонии-поселения в Ростовской области Александр Гросс
Во ФСИН рассказали подробности побега заключенного из ростовской колонии
Девушки на ВДНХ
Росстат рассказал, сколько в России женщин на тысячу мужчин
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:33Эксперты оценили масштаб "кадровой ямы" в России
00:31ГТЛК прорабатывает вывод самолетов МС-21 на экспортные рынки
00:30ГТЛК планирует профинансировать поставку российских Ми-171А2 в Индию
00:13Корабль с роботом "Федором" вновь попытаются пристыковать к МКС
23:53Спецпосланник США опроверг сообщения о параметрах соглашения с "Талибаном"
23:51В Севастополе пенсионерка умерла у больницы, не дождавшись помощи врачей
23:49Британка попала в больницу с камнями в почках и лишилась конечностей
23:46Ливан попросил СБ ООН оказать эффективное давление на Израиль
23:45Власти помогут детям, родители которых погибли после камнепада в Дагестане
23:42У берегов Камчатки произошло землетрясение
23:41Умер бывший глава Volkswagen Фердинанд Пиех
23:35У двух британок обнаружили рак благодаря их собакам
23:33В Латакии прогремел взрыв
23:10Чехия готова ежегодно принимать 40 тысяч работников с Украины
23:06В Чехии расследуют инцидент с Boeing, прилетевшим из Греции на одном моторе
22:59Норвежские сейсмологи объяснили второй взрыв в день ЧП под Северодвинском
22:56СПЧ попросил полицию проверить сообщения о нападении на бездомных в Москве
22:34Израильские военные применили световые ракеты на границе с Ливаном
22:24Мантуров поддержал идею использовать народные промыслы в городской среде
22:18В Пскове потушили пожар в ангаре с битумом
Лента новостейМолния