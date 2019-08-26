В Росстате рассказали, в каких регионах женщин будет меньше, чем мужчин

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. До 2036 года численность женщин в России продолжит превышать численность мужчин, однако потом пропорции в некоторых регионах серьезно изменятся, рассказали РИА Новости в Росстате.

В предыдущем среднем (базовом) прогнозе ведомства говорилось о том, что мужчин через 17 лет будет больше, чем женщин только на Чукотке и Камчатке.

Теперь же на Чукотке к 2036 году ожидается, что на тысячу мужчин будет 1027 женщин (ранее прогнозировалось 813).

В то же время к Камчатке добавилось пять новых регионов, где через 17 лет в "дефиците" будут женщины: