В Росстате рассказали, в каких регионах женщин будет меньше, чем мужчин

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. До 2036 года численность женщин в России продолжит превышать численность мужчин, однако потом пропорции в некоторых регионах серьезно изменятся, рассказали РИА Новости в Росстате.
В предыдущем среднем (базовом) прогнозе ведомства говорилось о том, что мужчин через 17 лет будет больше, чем женщин только на Чукотке и Камчатке.
Теперь же на Чукотке к 2036 году ожидается, что на тысячу мужчин будет 1027 женщин (ранее прогнозировалось 813).
В то же время к Камчатке добавилось пять новых регионов, где через 17 лет в "дефиците" будут женщины:
—Севастополь — 881 женщина на тысячу мужчин (сейчас 1107);
—Ленинградская область — 914 женщин на тысячу мужчин (сейчас 1114);
—Тюменская область без автономии — 933 женщины на тысячу мужчин (1091);
—Сахалин — 955 женщин на тысячу мужчин (сейчас 1069);
—Мордовия — 999 женщин на тысячу мужчин (1119).