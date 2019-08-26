СПЧ и ФСИН разработают проекты законов по улучшению ситуации в СИЗО

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Совет по правам человека при президенте РФ (СПЧ) в ближайшее время приступит совместно с ФСИН РФ к разработке законопроектов по улучшению ситуации в СИЗО, сообщил глава Совета Михаил Федотов.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил Федеральной службе исполнения наказаний совместно с президентским Советом по правам человека подготовить предложения по улучшению условий содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых.

"Работа была вполне успешная. Мы очень подробно и тщательно обсуждали возможные варианты улучшения ситуации в следственных изоляторах, и в результате у нас сформировалась достаточно подробная комплексная программа действий, включающая целую серию нововведений. Мы предлагаем внести изменения в Уголовный Кодекс, в Уголовно-процессуальный Кодекс, в Уголовно-исполнительный Кодекс и так далее. В самое ближайшее время мы приступим совместно с ФСИН России к разработке законопроектов", - сказал в интервью РИА Новости Федотов.

Глава Совета убежден, что если их предложения обретут силу закона, то они обеспечат существенное улучшение ситуации в следственных изоляторах.

"Хотя, конечно, новые правовые нормы не смогут заменить старые, сильно обветшавшие тюремные замки на современные СИЗО: потребуются серьезные финансовые вливания в модернизацию материально-технической базы всей уголовно-исполнительной системы", - уточнил он.