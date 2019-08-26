СПЧ: прокуратуре надо дать право на согласие на обращение в суд для ареста

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Михаил Федотов считает, что было бы важно наделить прокуратуру правом давать свое предварительное согласие на обращение следователя в суд за разрешением на арест подозреваемого.

"Мы считаем, что важно было бы наделить прокуратуру правом давать свое предварительное согласие на обращение следователя в суд за разрешением на взятие подозреваемого под стражу", - сказал в интервью РИА Новости Федотов.

По его словам, прежде чем идти в суд, следователь должен пойти к прокурору и получить его санкцию. "Как показывает практика советского времени, когда санкцию на арест давал не суд, а прокурор, арестов было меньше: примерно из трех ходатайств следователя прокурором удовлетворялось только одно", - пояснил глава совета.

"На сегодняшний день в следственных изоляторах достаточно много людей, которые обвиняются в совершении преступлений небольшой или средней тяжести. Суды нередко дают им наказания, не связанные с лишением свободы. Спрашивается: а зачем их тогда было многими месяцами содержать в СИЗО?", - добавил он.