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РИА Новости

СПЧ: прокуратуре надо дать право на согласие на обращение в суд для ареста

11:34 26.08.2019 (обновлено: 13:36 26.08.2019)
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПредседатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов
Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов. Архивное фото
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Михаил Федотов считает, что было бы важно наделить прокуратуру правом давать свое предварительное согласие на обращение следователя в суд за разрешением на арест подозреваемого.
"Мы считаем, что важно было бы наделить прокуратуру правом давать свое предварительное согласие на обращение следователя в суд за разрешением на взятие подозреваемого под стражу", - сказал в интервью РИА Новости Федотов.
Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов
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По его словам, прежде чем идти в суд, следователь должен пойти к прокурору и получить его санкцию. "Как показывает практика советского времени, когда санкцию на арест давал не суд, а прокурор, арестов было меньше: примерно из трех ходатайств следователя прокурором удовлетворялось только одно", - пояснил глава совета.
"На сегодняшний день в следственных изоляторах достаточно много людей, которые обвиняются в совершении преступлений небольшой или средней тяжести. Суды нередко дают им наказания, не связанные с лишением свободы. Спрашивается: а зачем их тогда было многими месяцами содержать в СИЗО?", - добавил он.
Как отметил Федотов, и СПЧ, и Верховный суд РФ постоянно призывают следственные органы и суды шире использовать другие меры пресечения и помнить, что содержание под стражей – это исключительная мера. "Ее не надо применять ко всем направо и налево. Но практика, увы, меняется крайне медленно", - уточнил он.
Читайте полный текст интервью с Михаилом Федотовым >>
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