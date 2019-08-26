Глава СПЧ призвал ввести в УК статью об ответственности за применение пыток

"Нужно вводить специальную статью в Уголовном Кодексе об ответственности за применение пыток, тем более, что пытки запрещены Конституцией России", - сказал в интервью РИА Новости Федотов.

"Пытки - это очень серьезная проблема. К сожалению, во многих случаях пытки оказываются латентными и мы не можем их выявить. А когда они дают о себе знать, их очень трудно доказать. Это комплексная проблема и, следовательно, ее решение тоже должно быть комплексным", - добавил глава Совета.