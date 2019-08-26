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РИА Новости

Глава СПЧ призвал ввести в УК статью об ответственности за применение пыток

11:28 26.08.2019 (обновлено: 13:36 26.08.2019)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПредседатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов
Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Михаил Федотов считает необходимым ввести специальную статью в Уголовный Кодекс РФ об ответственности за применение пыток.
"Нужно вводить специальную статью в Уголовном Кодексе об ответственности за применение пыток, тем более, что пытки запрещены Конституцией России", - сказал в интервью РИА Новости Федотов.
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По его словам, помимо прочего, введение специальной статьи будет хорошей воспитательной мерой для тех сотрудников правоохранительных органов, которые практикуют применение пыток.
"Пытки - это очень серьезная проблема. К сожалению, во многих случаях пытки оказываются латентными и мы не можем их выявить. А когда они дают о себе знать, их очень трудно доказать. Это комплексная проблема и, следовательно, ее решение тоже должно быть комплексным", - добавил глава Совета.
Читайте полный текст интервью с Михаилом Федотовым >>
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СПЧМихаил ФедотовРоссияОбщество
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