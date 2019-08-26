Пласидо Доминго выступил впервые после обвинений в домогательствах

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Пласидо Доминго на летнем фестивале в Зальцбурге выступил впервые после того, как девять женщин обвинили его в сексуальных домогательствах, Пласидо Доминго на летнем фестивале в Зальцбурге выступил впервые после того, как девять женщин обвинили его в сексуальных домогательствах, сообщает Hollywood Reporter.

Зрители аплодировали маэстро стоя, когда он только появился на сцене. Он исполнил партию в опере Джузеппе Верди "Луиза Миллер" в концертном исполнении. После выступления зал не отпускал артистов в течение десяти минут.

"Чудесная публика, прекрасное представление, и так много зрительской любви", - сказал Доминго после концерта, раздавая автографы поклонникам.

После обвинений в адрес певца два американских оперных театра тут же отменили его концерты, тогда как европейские площадки подтвердили график его выступлений.