Спрос на выдачу виз в консульстве Финляндии в Петербурге вырос в два раза

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 авг - РИА Новости. Около четырех тысяч заявлений в день на выдачу долгосрочных виз принимает визовый центр Финляндии в Петербурге, сообщили в пресс-отделе генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге.

"Визовый отдел работает в напряженном режиме, есть большие очереди. В первые пиковые дни августа мы получали пять тысяч заявлений в день, сейчас это примерно четыре тысячи заявлений в день, что в два раза больше, чем обычно", - рассказали РИА Новости в пресс-отделе.

По словам представителя генконсульства, ажиотаж стал наблюдаться еще с первых дней августа, когда появилось сообщение о введении новых правил при подаче заявлений на получение визы Финляндии с 1 сентября. Сейчас консульство Финляндии в Петербурге рекомендует записываться заранее на подачу документов для получения шенгенской визы через электронную очередь, но люди все равно приходят на подачу документов без предварительной записи и стоят в живой очереди.