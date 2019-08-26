Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-26T14:43Z
https://ria.ru/20190826/1557899448.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/17372/56/173725602_0:52:500:333_1036x0_80_0_0_13641792978d052862fb8ccf6f679913.jpg
РИА Новости

Спрос на выдачу виз в консульстве Финляндии в Петербурге вырос в два раза

10:31 26.08.2019 (обновлено: 14:43 26.08.2019)
605
© Flickr / ninaraКонсульство Финляндии в Санкт-Петербурге
Консульство Финляндии в Санкт-Петербурге
© Flickr / ninara
Консульство Финляндии в Санкт-Петербурге. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 авг - РИА Новости. Около четырех тысяч заявлений в день на выдачу долгосрочных виз принимает визовый центр Финляндии в Петербурге, сообщили в пресс-отделе генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге.
"Визовый отдел работает в напряженном режиме, есть большие очереди. В первые пиковые дни августа мы получали пять тысяч заявлений в день, сейчас это примерно четыре тысячи заявлений в день, что в два раза больше, чем обычно", - рассказали РИА Новости в пресс-отделе.
Паспорт гражданина Российской Федерации
8 августа, 11:38Туризм
МИД Финляндии восхитился спокойствием россиян в очередях за визами
По словам представителя генконсульства, ажиотаж стал наблюдаться еще с первых дней августа, когда появилось сообщение о введении новых правил при подаче заявлений на получение визы Финляндии с 1 сентября. Сейчас консульство Финляндии в Петербурге рекомендует записываться заранее на подачу документов для получения шенгенской визы через электронную очередь, но люди все равно приходят на подачу документов без предварительной записи и стоят в живой очереди.
Ранее сообщалось, что Финляндия с 1 сентября будет запрашивать у россиян при подаче заявлений на шенгенскую визу все подтверждающие документы о поездке, как того требуют директивы Евросоюза. Это брони билетов и отеля или план маршрута поездки, а также выписка с банковского счета. В текущий момент при подаче заявлений на финскую визу требуются: заполненная анкета, действующий загранпаспорт, одна цветная фотография, квитанция об оплате визового сбора, страховой полис, копия внутреннего паспорта и согласие на обработку персональных данных.
110105
Обсудить 1
ТуризмтуристыНовости - ТуризмФинляндияСанкт-ПетербургОбщество
Рекомендуем
Влюбленные держатся за руки
В США молодожены погибли в ДТП спустя несколько минут после свадьбы
РИА
Новости
Актер Игорь Верник с сыном Григорием
Верник объяснил фото сына, сморкающегося в пятитысячную купюру
28 июня 2019. Президент США Дональд Трамп во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита Группы двадцати в Осаке
Guardian: Трамп поссорился с лидерами G7 из-за России
Моторвагонное депо Крюково
В Чечне забросали камнями поезд Петербург — Махачкала
Лента
новостей
Актрисы Лина Хиди и Гвендолин Кристи
"Финал, который все заслужили": Серсея показала, как отдыхает с Бриенной
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле прокомментировали массовое увольнение хирургов на Урале
Президент Франции Эммануэль Макрон во время выступления в Париже накануне саммита G7
Макрон выходит на тропу войны: под ударом Бразилия, Россия и США
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Кирилл объяснил, зачем нужно подставлять после удара другую щеку
Алиша Кеннен
В США мать лишилась ноги и пальцев из-за заболевших ангиной детей
Девушки на ВДНХ
Росстат рассказал, сколько в России женщин на тысячу мужчин
Самолет CASA C-101
Момент крушения самолета ВВС Испании в Средиземном море попал на видео
Глава Ленинского сельского поселения Николаевского района Волгоградской области Алексей Новиков
В Волгоградской области чиновник провалился в скотомогильник и погиб
Автозаправочная станция
Росстат отметил снижение цен производителей на бензин
Ядерный взрыв
В Литве предсказали "ядерную гибель"
Подготовка оборудования к противошоковой терапии в отделение реанимации-анестезиологии в городской больнице имени Архиепископа Луки в Тамбове
В ставропольском минздраве прокомментировали смерть роженицы во время родов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:47Пользователи Facebook из ряда стран сообщили о сбое в работе соцсети
00:44Пушков прокомментировал слова Порошенко об украинском флаге над Донецком
00:33Эксперты оценили масштаб "кадровой ямы" в России
00:31ГТЛК прорабатывает вывод самолетов МС-21 на экспортные рынки
00:30ГТЛК планирует профинансировать поставку российских Ми-171А2 в Индию
00:13Корабль с роботом "Федором" вновь попытаются пристыковать к МКС
23:53Спецпосланник США опроверг сообщения о параметрах соглашения с "Талибаном"
23:51В Севастополе пенсионерка умерла у больницы, не дождавшись помощи врачей
23:49Британка попала в больницу с камнями в почках и лишилась конечностей
23:46Ливан попросил СБ ООН оказать эффективное давление на Израиль
23:45Власти помогут детям, родители которых погибли после камнепада в Дагестане
23:42У берегов Камчатки произошло землетрясение
23:41Умер бывший глава Volkswagen Фердинанд Пиех
23:35У двух британок обнаружили рак благодаря их собакам
23:33В Латакии прогремел взрыв
23:10Чехия готова ежегодно принимать 40 тысяч работников с Украины
23:06В Чехии расследуют инцидент с Boeing, прилетевшим из Греции на одном моторе
22:59Норвежские сейсмологи объяснили второй взрыв в день ЧП под Северодвинском
22:56СПЧ попросил полицию проверить сообщения о нападении на бездомных в Москве
22:34Израильские военные применили световые ракеты на границе с Ливаном
Лента новостейМолния