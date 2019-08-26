Минтруд планирует выдавать сертификаты инвалидам на средства реабилитации

Здание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации в Москве. Архивное фото

Здание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации в Москве

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Минтруд России со следующего года планирует выдавать электронные сертификаты людям с инвалидностью для приобретения технических средств реабилитации, заявил в интервью РИА Новости замглавы Минтруда Григорий Лекарев.

"Максимальный учет пожеланий самих людей с инвалидностью станет более достижим с введением дополнительного механизма обеспечения ТСР (техническими средствами реабилитации)", - рассказал Лекарев.

Он пояснил, что сейчас идет обсуждение законопроекта об электронном сертификате, который предоставит возможность людям с инвалидностью самостоятельно определять необходимое техническое изделие и поставщика.

При этом сертификат предполагает только целевое использование средств, купить иные товары на него будет невозможно, подчеркнул Лекарев.