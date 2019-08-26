Минтруд планирует выдавать сертификаты инвалидам на средства реабилитации

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Минтруд России со следующего года планирует выдавать электронные сертификаты людям с инвалидностью для приобретения технических средств реабилитации, заявил в интервью РИА Новости замглавы Минтруда Григорий Лекарев.
"Максимальный учет пожеланий самих людей с инвалидностью станет более достижим с введением дополнительного механизма обеспечения ТСР (техническими средствами реабилитации)", - рассказал Лекарев.
Он пояснил, что сейчас идет обсуждение законопроекта об электронном сертификате, который предоставит возможность людям с инвалидностью самостоятельно определять необходимое техническое изделие и поставщика.
При этом сертификат предполагает только целевое использование средств, купить иные товары на него будет невозможно, подчеркнул Лекарев.
"В случае принятия закона, дополнительный механизм обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации начнет функционировать в следующем году. Хочу обратить особое внимание, что это дополнительный механизм, он не отменяет ныне существующие механизмы, а дополняет их", - уточнил замминистра.