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РИА Новости

Минтруд планирует выдавать сертификаты инвалидам на средства реабилитации

10:23 26.08.2019 (обновлено: 11:36 26.08.2019)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации в Москве
Здание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
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Здание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Минтруд России со следующего года планирует выдавать электронные сертификаты людям с инвалидностью для приобретения технических средств реабилитации, заявил в интервью РИА Новости замглавы Минтруда Григорий Лекарев.
"Максимальный учет пожеланий самих людей с инвалидностью станет более достижим с введением дополнительного механизма обеспечения ТСР (техническими средствами реабилитации)", - рассказал Лекарев.
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Он пояснил, что сейчас идет обсуждение законопроекта об электронном сертификате, который предоставит возможность людям с инвалидностью самостоятельно определять необходимое техническое изделие и поставщика.
При этом сертификат предполагает только целевое использование средств, купить иные товары на него будет невозможно, подчеркнул Лекарев.
"В случае принятия закона, дополнительный механизм обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации начнет функционировать в следующем году. Хочу обратить особое внимание, что это дополнительный механизм, он не отменяет ныне существующие механизмы, а дополняет их", - уточнил замминистра.
Читайте полный текст интервью с Григорием Лекаревым >>
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Григорий ЛекаревМинистерство труда и социальной защиты РФРоссияОбщество
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