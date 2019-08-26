Григорий Лекарев: в России увеличивается число детей с инвалидностью

Заместитель министра труда и социальной защиты Григорий Лекарев в интервью РИА Новости рассказал о росте числа детей-инвалидов в стране, о проблемах, связанных с установлением инвалидности, а также о новых механизмах предоставления технических средств реабилитации и работе для улучшения жизни людей с умственными и психическими нарушениями. Беседовала Дарья Павлова.

— Григорий Григорьевич, сколько людей с инвалидностью сегодня живут в России?

— Самым надежным источником таких сведений является федеральная государственная информационная система – Федеральный реестр инвалидов. Именно там вы можете получить актуальные и точные сведения о количестве инвалидов в стране, при необходимости проанализировать региональные цифры по этой проблематике, вы можете задать конкретные фильтры и получить информацию в различных разрезах.

На 1 июля 2019 года, по данным этой информационной системы, насчитывается 11,96 миллиона инвалидов. Детей из них – 676 тысяч человек. Значительная доля инвалидов в России – 65,2% – лица пенсионного возраста.

— Какова ситуация с инвалидностью у детей?

— Инвалидность детского населения страны всегда учитывается и изучается отдельно. Число детей с инвалидностью в последние годы увеличивается. В 2014 году у нас было 590 тысяч детей с инвалидностью, в 2015-м – 613 тысяч, в 2016-м – 628 тысяч, в 2017 году – 651 тысяча, в 2018 году – 670 тысяч человек.

С 2014 года устойчивое первое место в структуре общего накопленного контингента детей-инвалидов в Российской Федерации принадлежит детям, имеющим психические расстройства и расстройства поведения, второе место – болезни нервной системы, в том числе детский церебральный паралич, третье – врожденные аномалии.

Психические расстройства вышли на первое место не так давно. До этого превалирующими были заболевания нервной системы. Произошло качественное структурное изменение.

— Одним из самых острых вопросов в вашей сфере считается тема установления инвалидности. Что-то меняется?

— Да, в последнее время законодательство по вопросам установления инвалидности претерпело значительные изменения. Процедура установления инвалидности стала более объективной, поскольку внедрены новые критерии установления инвалидности, значительно уменьшающие субъективный подход. Был разработан перечень заболеваний, при которых инвалидность устанавливается бессрочно сразу при первичном обращении.

Совместно с министерством здравоохранения разработан и утвержден перечень обследований, которые медицинская организация обязана сделать при направлении людей на освидетельствование в учреждение медико-социальной экспертизы. Такой перечень позволяет избежать возможных ошибок и неточностей при направлении и исключает необходимость повторных обследований, а значит, защищает людей от повторного обращения в одни и те же инстанции. Кроме того, конкретизированы случаи, при которых освидетельствование проводится заочно, то есть без присутствия самого человека. В этом случае решение принимается на основании сведений, указанных в медицинской документации. Такие ситуации возможны, когда состояние здоровья очевидно или личная явка гражданина затруднена в связи с территориально удаленностью. Хочу отметить, что в настоящее время обмен документацией между медицинской организацией и учреждением медико-социальной экспертизы осуществляется этими организациями самостоятельно, без участия граждан. Медицинские организации формируют направление на медико-социальную экспертизу в форме электронного документа и в течение трех рабочих дней передают в учреждения МСЭ, а при отсутствии возможности передать в электронном виде на бумажном носителе.

Это лишь небольшой перечень того, что сделано для упрощения процедуры установления инвалидности.

— Вы упомянули о заочном освидетельствовании. А когда можно будет проходить освидетельствование для установления инвалидности дистанционно? Например, с использованием телемедицины?

— Сейчас мы работаем над дистанционном освидетельствованием в порядке обжалования в Федеральном бюро медико-социальной экспертизы – это наша задача на перспективу. Термин "телемедицина" здесь не подходит.

Мы хотим разработать такую систему, которая бы позволяла принимать решения по обжалованию МСЭ дистанционно, с использованием информационных технологий. Естественно, если люди захотят, потому что будут те, кого устроит только очный формат. Такой подход будет особенно актуален для тех, кто не согласен с решением Главного бюро медико-социальной экспертизы, но проживает слишком далеко от Москвы, чтобы лично явиться в федеральное бюро.

Точный срок внедрения дистанционного обжалования, когда есть диалог через экран, пока сложно назвать.

— Это будет пилотный проект?

— Скорее всего, да. Фактически будет выстроен диалог между главным бюро, в котором будет организован прием гражданина, и федеральным бюро. Освидетельствование по обжалованию должно стать доступным для любого гражданина в любой точке страны.

— Одним из важных следствий посещения МСЭ является получение технического средства реабилитации. Недавно детский омбудсмен Анна Кузнецова обратилась в министерство из-за жалоб родителей детей-инвалидов на несоответствие функций выдаваемых ТСР реальным потребностям. Будет ли министерство уточнять порядок разработки и реализации индивидуальной программы реабилитации в части требования по обязательному указанию функциональных характеристик ТСР?

— Такая работа ведется постоянно. Разработан и применяется перечень медицинских показаний и противопоказаний для каждого изделия. Мы стараемся максимально подробно прописывать все функции технического средства, которое предоставляется инвалиду. Вместе с тем слишком детализировано это сделать невозможно в силу законодательства о защите конкуренции, поэтому приходится выдерживать баланс. С одной стороны, указывать характеристики изделия, чтобы предоставить человеку максимально эффективное изделие, с полным набором необходимых функций, а с другой стороны, исключить такие подробности, в которых будет "читаться" конкретный поставщик. Выдержать этот баланс, особенно в случае закупки индивидуально изготавливаемых изделий, бывает невероятно сложно.

В итоге сейчас система госзакупок не всегда удобная и эффективная для предоставления изделий инвалидам.

А альтернативный механизм – выплата компенсации за самостоятельно приобретенные средства – многим не удобен в силу того, что сначала инвалиду нужно где-то взять деньги и купить это изделие. Это не всегда легко для человека с инвалидностью.

Нам представляется, что максимальный учет пожеланий самих людей с инвалидностью станет более достижим с введением дополнительного механизма обеспечения ТСР.

В настоящее время идет обсуждение законопроекта об электронном сертификате. Законопроект рассчитан на то, что люди с инвалидностью будут самостоятельно определять не только само изделие, но и поставщика этого изделия. Этот сертификат предполагает исключительно целевое расходование средств, приобрести другие товары с его помощью будет невозможно. Электронный формат сертификата на основе национальной платежной системы "Мир" призван сделать его использование максимально удобным как для людей с инвалидностью, так и для поставщиков технических средств реабилитации. В случае принятия закона, дополнительный механизм обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации начнет функционировать в следующем году. Хочу обратить особое внимание, что это дополнительный механизм, он не отменяет ныне существующие механизмы, а дополняет их. Механизм обеспечения техническими средствами реабилитации с использованием электронного сертификата будет применяться исключительно по выбору самого человека с инвалидностью.

— В феврале вы рассказывали о работе по законодательному закреплению понятия ментальной инвалидности. Для чего он нужен и что изменит в жизни людей с ментальной инвалидностью?

— Вопрос не в закреплении каких-либо терминов. А в том, чтобы людям с любыми особенностями создать максимально комфортные условия для жизни. В некоторых странах приняты классификации инвалидности, которые четко идентифицируют конкретные нарушения здоровья, в том числе выделяя ментальные формы. Если применить этот подход к нашей ситуации, то можно сказать, что инвалидов с различными ментальными нарушениями в нашей стране примерно 1 миллион 100 тысяч. Это очень большая категория людей. Эти люди часто не могут представлять сами себя и высказывать свои интересы. К сожалению, пока это одна из самых молчаливых категорий. Но эта молчаливость вовсе не признак полного благополучия. Это означает, что мы должны создать такие условия, при которых их голос будет слышен, их потребности учитываться, мы сами должны научиться активно выявлять и решать их проблемы.

Часто люди с такими расстройствами здоровья попадают в закрытые системы. У нас, к сожалению, не так развиты, как хотелось бы, альтернативные нестационарные формы помощи. Мы над этим работаем, развиваем практики сопровождаемого проживания людей с инвалидностью.

Важным представляются и другие направления работы. Например, внедрение в практику подачи самой различной информации в формате easy-to-read. Сейчас мы работаем над тем, чтобы прописать его в будущей программе "Доступная среда" до 2025 года. Это формат легкого, доходчивого изложения любой информации в любой форме. Он может применяться для печатной продукции, для электронной, в аудио- и видеоформате. Редакция таких текстов, конечно, применима и для сайтов органов государственной власти.

Особого внимания требует эта категория и в рамках работы над законопроектом о реабилитации инвалидов.

— Вы не могли бы уточнить, что будет содержаться в этом законе?

— На мой взгляд сейчас реабилитация инвалидов в №181-ФЗ "О социальной защите инвалидов" изложена во многом декларативно. Ее необходимо прописать более системно и четко.

Что мы под этим подразумеваем? Закон должен сказать, как должна быть организована комплексная реабилитация инвалидов в стране, какие составные части она имеет и какие у нее границы, по каким стандартам и кем обеспечивается проведение реабилитационных мероприятий, какие существуют этапы реабилитационного процесса инвалидов, кто отвечает за качество реабилитационной услуги и кто это контролирует, кто и как оценивает эффективность и качество реабилитации инвалидов.

На данный момент уже подготовлен проект стандарта по организации основных направлений реабилитации и абилитации инвалидов, который предусматривает комплекс реабилитационных мероприятий в зависимости от потребностей инвалида. Проект стандарта обсуждался с экспертным сообществом и общественными организациями, а сейчас дорабатывается Федеральным центром по представленным ими предложениям.